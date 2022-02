Campeão do UFC descarta luta no México: 'Me chamaram de macaco'

Deiveson Figueiredo recuperou o cinturão peso-mosca (57 kg) do UFC, depois de se sagrar o vencedor do terceiro capítulo da trilogia contra Brandon Moreno, em janeiro. Mas a rivalidade não deve parar por aí: a tendência é que haja uma quarta luta, já até aceita pelo brasileiro. Com uma condição: que não seja na casa do rival.

Em entrevista ao podcast Mundo da Luta, do Combate, o Deus da Guerra descartou a ideia de colocar o cinturão para jogo no México, por causa do racismo dos fãs de Moreno nas redes sociais. Ele também mencionou Henry Cejudo, ex-campeão dos moscas e galos, que passou de seu rival a amigo.

"Se a gente lutar no México, é certeza a gente não sair com o Cejudo de lá, porque a galera quer a cabeça dele no México (risos). Então, atendendo o pedido do Cejudo, vamos pedir esta luta pro Brasil, ou em qualquer outro lugar, menos no México. Até eu não quero ir lá", disse.

"Os caras são bem preconceituosos também, alguns mexicanos vem a mim me chamando de "macaco" e outras coisas. Através disso, eu não quero lutar no México", completou.

A preferência de Deiveson, atualmente, é por um novo desafio, e não um quarto combate contra Moreno. Mas, se o UFC quiser a "tetralogia", o campeão do peso-mosca já sabe o valor que quer receber.

"Eu estou pedindo 1 milhão de dólares pra fazer a quarta luta, que é uma coisa que já está ficando chata. Mas tudo se resume a uma conversa. É sentar com eles pessoalmente pra que a gente possa chegar num número e eu possa lutar com o Kai Kara-France ou seja lá quem for".