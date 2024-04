ATAQUE

Poodle morre após ser atacado por pitbull na Barra

O ataque aconteceu após a menina entrar no restaurante da família e deixar o animal preso em uma coleira

Publicado em 26 de abril de 2024 às 16:09

Um poodle morreu após ser atacado por pitbull enquanto passeava com adolescente de 12 anos Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um poodle foi morto por um cachorro da raça pitbull, enquanto estava passeando com uma adolescente de 12 anos, no bairro da Barra. O ataque do animal ocorreu na quinta-feira (25), por volta das 12h.

O ataque aconteceu após a menina entrar no restaurante da família e deixar o animal preso em uma coleira, na entrada do estabelecimento. O pitbull se aproximou do poodle, que se chamava de Marvin, e o atacou. Em entrevista para a TV Bahia, a mãe da menina, Dira Ramos, disse que a adolescente está muito triste e com medo após a morte do cachorro.

"Ela está em estado de choque, porque o cachorrinho fazia parte da nossa família. A gente está em uma situação complicada, porque ela não para de falar, está com medo", disse a empresária Dira Ramos.

Segundo ela, cinco pessoas tentaram salvar Marvin, mas não tiveram sucesso. Ela lamentou a morte de Marvin, mas ficou aliviada pela filha não ter sido atacada pelo animal. "O cachorro veio do nada, passou por ela [a filha] e atacou Marvin. Tenho até que agradecer a Deus por esse livramento, porque poderia ser ela", relatou.

"Eu quero resposta para isso, porque a gente vê as pessoas passando com os cachorros sem focinheira e coleira. Quantas cachorros serão mortos e pessoas atacadas para que isso acabe?", completou.

Mais um caso

No último dia 11 de abril, a advogada Mariana Soares Oliveira, 32 anos, e seu cachorro Garoto viveram momentos de tensão. Como costuma fazer diariamente há quase três anos, ela levou o animal para passear, por volta das 6h20, pela orla da Barra. A rotina foi quebrada por um ataque de dois cães da raça pitbull que estavam soltos, sem coleira ou focinheira.

Mariana seguia em direção ao Morro do Cristo quando viu um homem com dois pitbulls indo na mesma direção. Precavida, ela preferiu mudar o destino. No entanto, quando estava perto do restaurante Barra Vento, vieram outros dois cães da mesma raça, sem o dono, que partiram para cima dela e do seu pet.

"Eu não tinha para onde ir. Tentei adiantar, mas quando a gente foi caminhando, os Pit bulls atravessaram a rua e vieram para cima. Peguei o Garoto no colo, mas um dos cães pulou em cima de mim e chegou a pegar meu cabelo", relembrou Mariana.

Com a investida, Garoto caiu no chão e os cães foram para cima dele. A tutora conta que começou a gritar por socorro e tentar livrar o pet dos ataques. "Felizmente algumas pessoas que passavam pelo local me ajudaram. Naquele momento, a única coisa que lembro são os gritos de Garoto", disse.

Dois funcionários da limpeza pública que conhecem Mariana foram fundamentais para evitar que algo pior acontecesse. Eles ajudaram a distrair os pitbulls e assim a advogada pôde voltar para casa com o seu cachorro.

Mariana levou Garoto a uma clínica veterinária de sua confiança e lá foi constatado que o animal estava com diversos hematomas internos e alguns machucados resultado das mordidas que sofreu.

