SEGUE INTERNADA

Roseana Murray fala pela primeira vez sobre ataque de pitbulls

"Me derrubaram e foi muito, muito rápido", lembrou

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 06:28

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, apresenta quadro de saúde estável Crédito: Divulgação/Secretária Municipal de São Sebastião

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, falou pela primeira vez sobre o ataque de três pitbulls que sofreu no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu no dia 5 de abril.

“Eu saí de casa, os três cachorros estavam na rua e eu pensei ‘eles vão deixar eu passar’. Mas aí, quando eu passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Me derrubaram e foi muito, muito rápido. Eu fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém, porque eu tava indo para academia, às 6 horas da manhã”, relembrou a escritora, em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (14).

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, apresenta quadro de saúde estável Crédito: Reprodução/Fantástico

Roseana foi salva pelo ultramaratonista Eduardo Neves, que corria na praia. "Quando eu chego próximo eu tô vendo a senhora deitada no chão três cachorros em cima atacando, mordendo de tudo quanto é jeito, e eu já fui com um cabo de vassoura pedindo para sair e sai e sai, sai, só que os cachorros saíam dela, vinha para cima de mim e eu subia o muro. (...) Aí do nada veio um carro de passeio e o cara jogou o carro em cima dos cachorros", disse Eduardo.

Por causa das lesões, Roseana chegou ao hospital em estado gravíssimo, com hemorragias. "Ela tinha lesões muito importantes, hemorragias, e chegou num quadro que a gente teve que fazer logo o primeiro atendimento rápido nela e levar para o centro cirúrgico também imediatamente", contou o médico Tarcísio Encinas.

Por causa disso, os filhos esperavam pelo pior. "Falei para ela, 'mãe a gente tá aqui, a gente tá aqui com você e você, você, você lutou, você sobreviveu, você tá viva, a gente ainda tem muita coisa pela frente, a gente ainda tá aqui do seu lado, mas se você tiver cansadinha, quiser fechar os olhinhos e partir, fica tranquila, porque a gente tá aqui com você'. Então, com um sopro de voz que ela conseguiu emitir, ela falou: 'eu quero viver'", relembrou Guga.