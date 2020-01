Canaã perde e está fora da Copinha; Conquista segue vivo

A Copa São Paulo de Futebo Júnior acabou. Pelo menos para o Canaã, equipe baiana que foi derrotada pelo Nacional-SP por 2x1 nesta terça-feira (7). Foi a segunda derrota do time de Irecê e culminou em sua eliminação da Copinha.

O Nacional saiu na frente aos 37 minutos graças ao gol de Léo, que deu um toquinho na saída do goleiro. Não deu nem tempo de processar o primeiro golpe e Ryanzinho ampliou o placar após receber cruzamento da esquerda e, livre, dominar para fazer o segundo gol.

No final do segundo tempo, o Canaã descontou. Pedro Acácio bateu bonito com a perna esquerda e Washington tentou cortar, mas acabou colocando a bola para dentro do gol. Na última rodada, o Canaã enfrenta o São Caetano, dentro do estádio Comendador Souza, em São Paulo. A partida acontece na próxima sexta-feira (10), às 13h.

O outro baiano a entrar em campo no dia foi o Vitória da Conquista. O Bode também foi derrotado, neste caso o algoz foi o Água Santa, que venceu por 2x0, com gol de Vitor Fatel aproveitando escanteio cobrado pelo lateral esquerdo Alaba (não o do Bayern). Aos 40 da etapa final, o Água Santa ainda fez o segundo com Ligeiro, que aproveitou bobeira da zaga e chegou de cabeça para fechar o placar.

Apesar do revés, o Bode tem uma chance de ouro para se classificar na última rodada, quando enfrenta o Trem, em Diadema, em jogo que será um confronto direto.

Com o triunfo, o Água Santa garantiu a classificação para a segunda fase. Isso porque o último jogo do time paulista é contra o Flamengo, que abriu mão de participar da Copinha neste ano.