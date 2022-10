Cão solto dentro do carro rende multa; saiba como transportar seu pet com segurança

A primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em transporte de um cão em um automóvel é a do cachorro pendurado na janela, geralmente, adorando a situação, Apesar de fofa, a cena é considerada uma infração de trânsito, além disso, a prática pode prejudicar a saúde do seu amigo. Confira as melhores maneiras de transportar o pet com segurança.

Deixar que o animal coloque a cabeça para fora do carro é uma infração de natureza grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. O vento também pode ressecar os olhos do pet, gerando um sério problema de saúde com o passar dos anos.

Essa cena pode ser bonita, mas é errada. Pet e passageiros devem ficar dentro do veículo

Clique aqui e leia mais notícias sobre Autos

O Código de Trânsito Brasileiro também não permite transportar o animal no colo, solto no banco de trás, na carroceria de picapes ou no porta-malas. O último, pode ser considerado crueldade e dá cadeia.

Outra informação importante: de acordo com o Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi), em uma colisão a 100 km/h, o peso dos ocupantes do veículo é multiplicado por 30. Isso significa que se um cachorro de 4 kg for arremessado, o impacto será o mesmo que o de um objeto de 120 kg. Algo que pode ser fatal tanto para o animal, quanto para os demais passageiros.

Para carregar pet de forma segura e dentro da lei, é preciso preparar o seu carro com alguns equipamentos.

Equipamentos

Além de encontrar equipamentos especializados para o transporte de animais em petshops, algumas marcas de veículos possuem suas próprias linhas, como Chevrolet, Nissan, Renault, Ford, Audi e Volvo. A Hyundai possui uma parceria com a loja Petz, os clientes têm descontos nos equipamentos de transporte da loja.

Qual é mais adequado?



Caixa de transporte

A caixa de transporte é uma boa opção para cães filhotes, animais mais assustados e gatos. Completamente fechada, ela pode ser apoiada no assento traseiro e protegida com cinto de segurança.

Ela também pode ser utilizada em viagens de avião. Para gatos, é realmente a melhor opção, mas muitos cães podem se sentir enclausurados dentro dela, principalmente se não for treinado para passar longos períodos em pequenos espaços.



Cadeirinha pet

A opção mais recomendada por especialistas é a cadeirinha. Assim como as cadeirinhas infantis, elas ficam presas ao cinto de segurança, mas parecem cestinhas.

O cão fica mais confortável do que na caixa de transporte porque elas são abertas em cima. Ele viaja com o dono em seu campo visual, o que traz mais conforto.

Nela, também há um cinto que prende a coleira peitoral do cachorro à cadeirinha. Elas são indicadas para animais de até 10 kg.

Rede de proteção do banco dianteiro

Um cuidado extra, evita que o pet pule ou que seja arremessado para o banco da frente em caso de frenagem brusca.

Capa de banco e porta-malas

Produzida com tecido aconchegante, maleável e impermeável, dá mais conforto ao pet e protege o banco do veículo.

Extensor de cinto de segurança

Ideal para cães de portes maiores, que não cabem na caixa de transporte ou na cadeirinha. O equipamento fica preso à coleira peitoral e no engate do cinto de segurança. Evita que o animal seja arremessado em um eventual acidente.