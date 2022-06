Capitão do sub-20, volante Hiago renova com o Bahia até 2025

Um dos destaques do time sub-20 do Bahia, o volante Hiago renovou o contrato até o fim de 2025 com o tricolor. O antigo vínculo foi encerrado em maio e desde então o jogador não estava participando dos jogos com a equipe. Com o acerto, ele foi reintegrado ao time para a sequência da temporada.

“Aqui é minha casa! Estou muito feliz em anunciar a renovação de contrato com o Bahia. Tricolor que me acolheu tão bem desde o meu primeiro dia, e que tem me ajudado na minha evolução como jogador. Estou aqui há três anos, e renovei até o fim de 2025”, postou em seu perfil no Instagram.

Durante as negociações para a renovação, Hiago foi procurado por outras equipes. O volante chegou ao Bahia em 2019. Ao todo ele disputou 65 jogos pelo tricolor. Esse ano, ele esteve em campo em 13 partidas, seis delas na Copa São Paulo, onde marcou um gol e deu uma assistência.