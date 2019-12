Caravana MusiLibras chega em Salvador para oficinas e performances

Levar música e inclusão para crianças e jovens surdos. Este é o objetivo da Caravana MusiLibras, que está em turnê nordestina e chega a Salvador de amanhã a sábado. A caravana divulga o método homônimo criado pelo pedagogo pernambucano Mestre Batman, que reúne práticas sonoras e corporais que auxiliam pessoas surdas ou com deficiência auditiva a experimentarem a musicalidade.

Contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2017-2018, o projeto engloba oficina, workshop e performances. Na oficina, os alunos vão ser apresentados ao método que utiliza um alfabeto musical em forma de sinais visuais para identificar as figuras de tempo e da música e um sequenciador eletrônico de quatro canais.

Chamado de Metrônomo Visual, o equipamento constrói frases rítmicas com lâmpadas de cores e tamanhos diferentes, possibilitando trabalhar a intensidade e duração do som. “A ideia é trabalhar a autoestima dos alunos e mostrar que a música pode fazer parte da cultura surda”, explica Mestre Batman, que teve seu dispositivo reconhecido como tecnologia assistiva na educação musical brasileira.

A caravana também realiza o workshop Música Surda para Ouvintes, com o intuito de despertar o interesse de educadores surdos e ouvintes que queiram levar a prática musical para a comunidade surda. No workshop, vão ser apresentados as funcionalidades das técnicas e ferramentas pedagógicas da metodologia. São 30 vagas disponíveis e as inscrições vão ser realizadas no dia.

Para encerrar as atividades, o projeto apresenta uma festa de encerramento com a participação dos Batuqueiros do Silêncio, grupo de percussão do Mestre Batman e Batuque Surdo, com músicos e alunos surdos.



Serviço

O quê: Oficina MusiLibras na Apada

Quando: Quinta, dia 5 de dezembro, das 13h30 às 17h

Onde: Apada (Rua Ilhéus, 96, Rio Vermelho)

Público: crianças a partir dos 10 anos, adolescentes e jovens

Entrada gratuita

O quê: Oficina MusiLibras no Centro de Surdos da Bahia (CESBA)

Quando: Sexta, dia 6 de dezembro, das 14h às 17h

Onde: CESBA (Soledade)

Público: Crianças a partir dos 10 anos, adolescentes e jovens

Entrada gratuita





O quê: Workshop Música Surda para Ouvintes

Quando: Sábado, dia 7 de dezembro, das 14h às 16h30

Onde: Teatro Escola Jorge Amado (Pituba)

Público: Educadores

Entrada gratuita

Serviço

O quê: Festa de encerramento da Caravana MusiLibras

Quando: Sábado, dia 7 de dezembro, às 17h

Onde: Teatro Escola Jorge Amado (Pituba)

Entrada gratuita