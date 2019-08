Carlos Amadeu é o novo técnico do Vitória. Ele assume o rubro-negro menos de 24 horas após Osmar Loss ser demitido do cargo. O soteropolitano de 53 anos assume o time em crise. Com 11 pontos, o Leão é o vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Vamos buscar já de imediato o resultado. A gente vai pedir compreensão, mas o torcedor e a imprensa vão cobrar resultado. Lógico que precisamos de tempo, mas precisamos dar uma resposta em termos de resultado e é isso que vamos buscar no primeiro momento. Conto com o apoio da nossa torcida. Não vai faltar empenho para conseguirmos resultado já nesse primeiro jogo", afirmou Carlos Amadeu, em entrevista à Rádio Transamérica.

A primeira partida de Carlos Amadeu à beira do campo será sábado (10), quando o Vitória recebe o Paraná, às 19h, no Barradão. Ele comandará o primeiro treinamento na manhã de terça-feira (6), quando os jogadores se reapresentarão na Toca do Leão.

Na avaliação de Amadeu, o atual elenco do Vitória tem condições de se reabilitar na Série B. "Eu acho esse elenco muito mais qualificado do que o time que disputou o Baiano e iniciou o Brasileiro. A gente percebe melhora e é justamente por isso que eu topei esse desafio. A gente percebe a entrega dos atletas e também uma qualificação superior", pontuou.

O novo comandante está em casa. Ele passou pela Toca do Leão pela primeira vez entre 1992 e 1995. Depois, retornou ao clube em 2009, quando iniciou um trabalho vitorioso nas categorias de base. O ponto alto foi em 2012, quando conduziu a equipe sub-20 ao título da Copa do Brasil da categoria.

Essa não será a primeira vez que Carlos Amadeu vai comandar o time principal. Ele já trabalhou como auxiliar técnico e também como treinador interino em 2014 e 2015. "Estive no profissional em 2014, à época treinador do sub-20, na Série A, fiz dois jogos, contra o Palmeiras e contra o Atlético-MG. Em 2015 fiz três jogos. Foi o ano que saí, em maio para a seleção brasileira", lembrou o treinador.