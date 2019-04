Carol Peixinho se adapta à vida fora do BBB19 e mostra corpão em fotos inéditas

Carol Peixinho, a representante baiana no BBB 19, que acabou o reality em terceiro lugar, segue abalando estruturas mesmo duas semanas depois do fim do programa. A publicitária, que tinha uma vida bem regrada, acordando cedo para fazer exercícios, disse ao GShow que tem se esforçado para manter algumas atividades e a agenda que segue intensa.

(Foto: Walter Abreu/Divulgação)

"Minha rotina mudou muito. Tenho, inclusive, acordado mais tarde porque os meus dias estão se estendendo, faço reuniões com minha irmã, que é minha empresária, até tarde da noite", relatou à publicação. Ela conta que segue tentando manter algumas atividades, como se exercitar ao ar livre.

A baiana, que tem mais de 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais, diz que passou a receber muita atenção dos fãs na rua. "É muito carinho! As pessoas querem muito saber sobre a casa, sobre a minha vida. Isso é muito novo para mim", comentou ao GShow.

(Foto: Walter Abreu/Divulgação)

Ela passou alguns dias em Salvador vendo família e amigos, mas já está de volta ao Rio de Janeiro para compromissos profissionais. Carol deve fazer em breve, uma viagem com as amigas de confinamento, a campeã Paula, além de Isabella e Hariany, em maio, aos Estados Unidos.