Carrefour Brasil oferece bolsas exclusivas para pessoas negras

Como parte das iniciativas de combate ao racismo e à discriminação, o Grupo Carrefour Brasil lança o programa Inova Tec, que tem como objetivo oferecer bolsas de estudos com foco em Empreendedorismo, Criatividade, Metodologia Ágil e UX Research para pessoas negras de todo o país, com idade entre 18 e 30 anos. A ação é realizada em parceria com a startup do ramo educacional DIO - Digital Innovation One,

O Inova Tec é um programa de capacitação on-line, com duração de três meses, voltado para as demandas do mercado de inovação e que conta com acompanhamento constante do desempenho dos inscritos. A iniciativa oferece atividades educacionais em tempo real de acordo com a disponibilidade de cada estudante.

“A ação é fundamental para expandir nosso propósito de transformar a vida dos participantes e das comunidades onde vivem, reforçando o compromisso com a sociedade de buscar a inclusão e equidade racial dentro das empresas”, explica Esabela Cruz, diretora de diversidade e inclusão do Grupo Carrefour.

As bolsas de estudo incluem, ainda, um cartão pré-pago com o valor mensal de R$ 180,00 por participante e será dividido em R$ 60,00 para internet e R$ 120,00 para alimentação, além da realização de uma Feira de Inovação e uma competição dos melhores projetos práticos de todos os alunos ao final do programa.

“No Brasil, onde 56% da população se autodeclara negra, é fundamental que essas pessoas ocupem seus espaços na sociedade. Portanto, é preciso agir para acabar com a discriminação ainda existente em nosso país”, afirma Iglá Generoso, CEO e fundador da DIO

As inscrições estão abertas à pessoas que se autodeclaram negras e pardas, em situação de vulnerabilidade social e que tenham interesse em se desenvolver na área de inovação. Também será preciso que o participante resida no Brasil, apresente comprovante de renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, tenha concluído o Ensino Fundamental II (equivalente ao 9º ano) e disponibilidade para participar das aulas, no turno da manhã entre segunda e sexta-feira ao longo da duração do programa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site https://naovamosesquecer.com.br/pt/editais/ até o dia 28/08.