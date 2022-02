Carro automático: conheça os cinco mais baratos do mercado brasileiro

Com o passar do tempo, os motoristas vão aumentando a lista de desejos do que esperam de um carro novo. Já houve o tempo do "trio elétrico", apelido do sistema de comandos remotos dos retrovisores, travamento das portas e acionamento dos vidros. Hoje é difícil encontrar um carro em que é necessário girar uma manivela para fechar a janelas.

O mesmo ocorreu com a assistência hidráulica e, posteriormente, elétrica para a direção, o ar-condicionado e a central multimídia. Com novas demandas do consumidor e também por imposições governamentais, como a obrigatoriedade para airbags, ABS, encostos de cabeça e recentemente a inclusão de recursos como controle de tração e estabilidade, o custo dos produtos subiu.

Os equipamentos extras, desde os aspiracionais dos clientes, somados aos obrigados pela lei, oneraram o preço dos carros de entrada. Somado a isso, a queda na escala de produção, a desvalorização do real e outros impactos causados pela pandemia mudaram o cenário da oferta. E, é claro, que os impostos continuam altos.

Em um ano, o mercado brasileiro perdeu diversos produtos mais acessíveis que ofereciam transmissão automática. A lista é grande, vai de Citroen C3, passando por Nissan March, Ford Ka até o Toyota Etios. Até modelos como o Chevrolet Onix Joy, que utilizava a carroceria de primeira geração do compacto, deixaram de ser oferecidos.

Para completar, automóveis como Fiat Argo, Volkswagen Gol e Renault Sandero não entregam mais a opção de transmissão automática. No modelo da Renault, apenas a configuração aventureira Stepway conta com dois pedais, mas custa R$ 107.190.

Essa explicação toda foi necessária para que você leitor entenda o mercado atual. Ir para uma lista fria de preços mais baratos ou até, como conversamos pelas Redes Sociais, "menos caros", seria injusto. Infelizmente, essa é a realidade, mesmo que você, assim como eu, continue indignado com os preços.

A vida como ela é

Os carros mais baratos do Brasil hoje, Renault Kwid (R$ 59.890) e Fiat Mobi (R$ 60.990), não ofecerem câmbio automático. Para ter a sonhada comodidade, selecionei os cinco produtos mais acessíveis.

Chevrolet Onix R$ 84.840

Esse é o preço da versão denominada AT Turbo, que utiliza o motor 1 litro de três cilindros que entrega 116 cv de potência associado a uma transmissão de seis velocidades. O hatch tem seis airbags, controlador de limite de velocidade e volante multifuncional. Porém, o sistema de som tem apenas rádio, sem central multimídia. São três anos de garantia.

Caoa Chery Tiggo 2 R$ 90.990

O segundo modelo mais barato é o crossover da Caoa Chery, montado no interior de São Paulo. Na configuração Look ele tem motor 1.5 litro aspirado (115 cv) que trabalha em conjunto com um câmbio automático de quatro marchas. Conta com piloto automático e câmera de ré, entre outros itens, mas apenas dois airbags. A garantia é de cinco anos.

Toyota Yaris R$ 93.390

Já na linha 2023, a versão mais barata é na carroceria hatch, a XL. O carro conta com sete airbags, um deles para os joelhos do motorista, e central multimídia. O motor 1.5 litro é aspirado (110 cv) e associado a uma transmissão CVT que simula sete velocidades. Conta com cinco anos de garantia.

Fiat Pulse R$ 96.990

Por esse preço, o novo crossover oferece na configuração Drive faróis em LED, quatro airbags, comandos de áudio no volante e piloto automático. Não tem central multimídia. A transmissão é CVT, associada a um motor 1.3 litro aspirado (107 cv). A Fiat oferece três anos de garantia.

Hyundai HB20 R$ 97.890

O fabricante coreano só oferece a transmissão automática, que tem seis velocidades, na versão mais completa do hacth, a Platinum. No entanto, essa configuração conta com sinalização de frenagem de emergência e central multimídia. O motor 1 litro turbo entrega 120 cv e a garantia é de cinco anos.