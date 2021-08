Casa da Mãe volta com programação musical neste fim de semana

A Casa da Mãe, no Rio Vermelho, retoma neste fim de semana sua programação musical. Na sexta (13), o cantor Mário Bezerra apresenta o show Carótida de Bolso, às 20h. Acompanhado no guitarrista Ítalo Gramacho, Bezerra propõe uma narrativa musical através de canções sobre o despedaçamento amoroso, desde o encantamento, passando pela decepção, pelo abandono, pelo desespero, até chegar, finalmente, à redenção.

No repertório, versões em rock e blues de clássicos românticos da MPB consagradas nas vozes de artistas brasileiros como Caetano Veloso, Chico Buarque, Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, Cazuza, e Ângela Ro Rô. Ingresso: R$ 15.

No sábado (14), às 21h, é a vez do projeto Samba e Forró na Casa da Mãe, com Clara Elisa, João Espinheira e Kinha Araújo. O trio promete um show recheado de clássicos desses dois gêneros genuinamente brasileiros, que como de costume trazem temas ligados ao cotidiano e ao encantamento pela vida. Ingresso: R$ 15.