Casa de Vidro: Ivy e Daniel são os mais votados e entram para o BBB20

A Casa de Vidro do BBB20 chegou ao fim nesta terça-feira (4) com a entrada de dois novos participantes: Ivy e Daniel. A mineira foi a mais votada na disputa entre as mulheres, com 61,45% dos votos. Já o gaúcho Daniel ficou com 58,83% votos entre os homens.

Confinados no Via Park Shopping, na Barra da Tijuca, os quatro participantes da Casa de Vidro receberam muitas informações do público e já chegam com algum conhecimento do que tem acontecido na casa. Ivy chegou a dizer que tinha "ranço" de Petrix e que vai apoiar Marcelo. Daniel seguiu o coro do público gritando "Fora Petrix" - o ginasta deve deixar a casa no paredão de hoje.

A Casa de Vidro é usada em algumas edições do BBB, com aspirantes à casa ou até com participantes.

Ivy, de 27 anos, derrotou Renata. Ela é de Belo Horizonte, tem filho de 3 anos e é apaixonada por pagode. Daniel, que tem 22 anos, é de Selbach, no Rio Grande do Sul, e derrotou Caon.