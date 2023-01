Casa Nordestesse monta popup no Rio Vermelho com 25 marcas

A plafatorma Nordestesse se uniu à Saccaro para montar uma popup no Rio Vermelho, na semana da festa de Iemanjá, com participação de 25 marcas nordestinas. A loja ficará aberta de 28 de janeiro a 4 de fevereiro, na sede da Saccaro, marca referência em mobiliário contemporâneo, que está em fase de soft opening, no charmoso casarão de número 75, na Rua Vieira Lopes.

Ao todo 25 marcas de moda, acessórios e objetos de design ocuparão o casarão, trazendo o melhor da indústria criativa nordestina aos soteropolitanos e também aos turistas que lotam Salvador na semana do 2 de fevereiro, data da Festa de Iemanjá, uma das principais celebrações sincréticas de Salvador.

São 10 marcas baianas, 7 pernambucanas, 5 cearenses e 3 potiguares, todas tendo em comum a valorização dos saberes manuais e do estilo de vida do Nordeste, em leitura contemporânea e nada caricata, que despertam desejo em um consumidor global, que valoriza a moda autoral nacional.

Algumas marcas apresentarão peças feitas especificamente para a festa, ou que dialogam com o espírito e as cores de Iemanjá (azul claro, prata e branco).

A Casa Nordestesse em Salvador tem como missão apoiar estilistas baianos que, apesar de já terem projeção nacional, ainda carecem de espaços para a venda de suas criações na cidade. E também de trazer ao consumidor baiano e a turistas uma seleção das melhores marcas autorais do Nordeste.

“Salvador fervilha de turistas nos meses de janeiro e fevereiro, que lotas restaurantes, barcos, praias e festas. Mas ficam perdidos quando querem conhecer melhor a moda baiana, já que boa parte dos estilistas faz vendas apenas em seus ateliês, com hora marcada”, explica Daniela Falcão, fundadora do Nordestesse. “Além disso, sempre recebemos pedidos de nossos seguidores baianos de que

fizéssemos uma popup em Salvador trazendo marcas do resto do Nordeste que eles

conheceram através da plataforma”, completa.

A popup vai funcionar de 10h30 às 19h, do sábado, 28 de janeiro, ao sábado seguinte, 4 de fevereiro. No dia 28, haverá uma recepção de abertura, a partir das 16h, com participação dos estilistas baianos e de alguns de fora. A Casa Nordestesse em Salvador vai funcionar inclusive no dia 2 de fevereiro,

aparecendo como mais uma opção de entretenimento para quem estiver pelo Rio Vermelho, além dos restaurantes, bares e festas privadas. “Nossa ideia é entrar no calendário fixo da Festa de Iemanjá, trazendo moda e design autorais e regionais a baianos e turistas”, diz Daniela Falcão.