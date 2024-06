NA CAPITAL

Em Salvador, a festa será no Pelourinho e Parque de Exposições

No Centro Histórico, o festejo é mais 'raiz'; no Parque, vai ter Luan Santana e João Gomes

Roberto Midlej

Publicado em 15 de junho de 2024 às 05:00

No Pelourinho, a festa é mais tranquila e tradicional Crédito: Paula Fróes

Quer dizer que você não conseguiu viajar e vai ficar na capital neste São João? Não se desespere, porque Salvador está com muita opção para quem vai ficar na cidade. Tem atrações musicais variadas, comida típica - e também não tão típica assim -, concurso de quadrilhas e muito mais para você se divertir com os amigos e a família.

E tem festa em diferentes pontos da cidade, com destaque para o Centro Histórico e para o Parque de Exposições. No Centro, a festa vai acontecer em vários pontos, como o Largo do Pelourinho, a Praça da Sé e o Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Nessa região, a programação, gratuita, é para quem é chegado à tradição. Ali, vai ter muito forró pé-de-serra, com trios nordestinos clássicos, formados por zabumba, triângulo e sanfona. Trio Resfulengo, Trio Buruá e Luciano Sanfoneiro são algumas das atrações dos próximos dias.

Arrumadinho do restaurante Mestiços Crédito: divulgação

E se você quer aproveitar para se empanturrar com uma boa comida típica do interior, o Centro Histórico - desde a Praça Municipal até o Largo do Santo Antônio Além do Carmo - tem diversos restaurantes que aderiram à Rota Gastronômica Sabores do Interior. Um delicioso arrumadinho de charque no Mestiços (Praça da Sé) sai por R$ 75. Uma saborosa galinha caipira com polenta no restaurante Cajueiro (Rua Alaíde do Feijão) fica por R$ 63. No total, são 49 restaurantes que criaram pratos especiais para o evento, que vai até o dia 25 deste mês.

Longe do Pelô, na Praça Revolução de Periperi, tem o XV Campeonato de Quadrilhas da Bahia, com mais de sete mil participantes. Os 60 grupos, de diversas regiões do estado, vão se apresentar gratuitamente até domingo (16).

Parque de exposições

A festa no Parque de Exposições, também gratuita, começou no dia 13 e segue até 2 de julho, com mais de cem atrações. Este ano, tem uma novidade: além do palco, quem for ao local vai curtir também atrações que irão se apresentar no pranchão, mais perto do povo, com aquela dose extra de emoção.

João Gomes canta neste sábado no Parque de Exposições Crédito: divulgação

Já passaram por lá É o Tchan, Durval Lelys, Igor Kannário e Maiara e Maraísa. Hoje, é a vez de João Gomes, Escandurras, Luiz Caldas, Psirico, Pirilampo, Danilo Sori, Na Carona e Marcia Fellipe. E vem mais por aí: Ana Castela (dia 21), Luan Santana (22), Dorgival Dantas (23), Simone Mendes (24) e Flávio José (1º/7).

Para facilitar o acesso ao Parque, o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai funcionar de forma ininterrupta durante os festejos. Na prática, isso significa que nos dias em que houver festa — sábado e domingo (15 e 16), de 21 a 25 de junho e de 28 de junho a 2 de julho —, o metrô vai operar por 24 horas para embarque na Estação Mussurunga. O desembarque também será liberado durante a madrugada nas demais estações. A exceção é o trecho Campinas - Águas Claras, na Linha 1.

O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio da Sicoob.

PROGRAMAÇÃO

Largo do Pelourinho

Forró Bambu dia 15, 16h30

Cangaia de Jegue dia 15, 20h

Forró Fissura dia 16, 16h30

Estação São Miguel

Forró Fissura dia 15, 14h

Welington Pacheco dia 15, 17h

Praça da sé/ Cruz Caída

Shalom Adonai & Trio Luar do Sertão dia 15, 17h

Welington Pacheco dia 15, 20h

Gravatados do Forró dia 16, 17h

Zéu Lobo e Alcatéia Banda dia 16, 20h

Luciano Sanfoneiro dia 17, 17h

Forró BomTodo dia 17, 20h

Gel Barbosa dia 18, 17h

Targino Gondim dia 18, 20h

Banda Sextando dia 19, 17h

Juliana Leite, Daniel Neto e Alexandre Vieira dia 19, 20h

Zéu Lobo e Alcatéia Banda dia 20, 17h

Daniel Frota dia 20, 20h

Forró Bambu dia 21, 17h

Trio Resfulengo dia 21, 20h

Trio Buruá dia 22, 17h

Val Gonzaga dia 22, 21h30

Forró Mangueados dia 23, 17h

Forró Daqui dia 23, 21h30

Forró Rodapé dia 24, 17h

Forró Fissura dia 24, 21h30

Lgo. Cruzeiro S. Francisco

Pedro Paes dia 15, 18h30

Geraldo Pita e Trio Alvorada Nordestina dia 16, 18h30

Lg. do Santo Antônio Além do Carmo

Pedro Paes dia 20, 17h

Juliana Leite, Daniel Neto e Alexandre Vieira dia 20, 20h

Forró Fissura dia 21, 17h

Forró Mangueados dia 22, 17h

Adelmo Casé dia 22, 20h

Val Gonzaga dia 23, 17h

Forró Rodapé dia 23, 20h

Luciano Sanfoneiro dia 24, 17h

Daniel Frota dia 24, 20h

Praça Jubiabá/ Arraiá do Reggae

DJ Tau dia 22, 18h30

Reverberação dia 22, 19h30

Gil Felix e banda dia 22, 20h30

Jô Kallado e banda dia 22, 21h30

Dj Ras Peu dia 23, 18h30

Luis Cardoso e banda Celebration dia 23, 19h30

Kamaphew Tawa e banda Aspiral do Reggae dia 23, 20h30

Reinaldo Formigão dia 23, 21h30

Dj Ras Peu dia 23, 22h30

Dj Ras Seles dia 24, 18h30

Jhaca Man e Banda os Conscientes dia 24, 19h30

Mukambu dia 24, 20h30

Dj Ras Seles dia 24, 21h30

Escadaria do Paço

Encerramento com Gerônimo Santana dia 25, 19h

Parque de Exposições

Pirilampo dia 15

Danilo Sori dia 15

Luiz Caldas dia 15

Na Carona dia 15

Marcia Fellipe dia 15

Escandurras dia 15

Psirico dia 15