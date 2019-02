Casal de idosos se casa depois de se conhecer no Tinder

Se você é do tipo que não confia no Tinder e diz que não acha ninguém que presta no aplicativo, presta atenção nessa história massa que aconteceu no interior de São Paulo. Na cidade de Votorantim, um casal de idosos se casou depois de se conhecer pelo aplicativo de encontros.

Ele, motorista particular, 77 anos, separado, com uma filha. Ela, aposentada, 73 anos, viúva, mãe de três filhos, avó de cinco e bisavó de sete. Wilian Bassani e Neusa Rodrigues se conheceram usando o Tinder.

(Foto: Arquivo pessoal/Thais Corrêa/Divulgação)

A história começou quando Neusa decidiu lançar mão da tecnologia para encontrar um novo amor, depois de ficar seis anos viúva e cansar da solidão. Achando mais fácil usar o celular para isso, pediu ajuda de uma neta. "Já tinha ouvido falar nessas coisas e pedi para a minha neta ajudar, para encontrar um negócio de arrumar namorado. Minha colega já tinha comentado e daí na hora peguei o jeito", contou ao G1.

Alguns homens curtiram a foto dela, mas nenhum que valesse a pena, segundo a senhora. "Conversei com um, e não deu certo. Aí vi a foto do Vitório e resolvi mandar um like. Ele curtiu, mandou mensagem e começamos a conversar", disse à publicação.





Apesar da tecnologia toda envolvida, o primeiro encontro dos dois foi à moda antiga. Vitório saiu de sua casa na praia até o interior de SP para conhecer a futura esposa. Dois filhos da namorada foram até a casa dela para conhecê-lo, conversaram, fizeram algumas perguntas. Em seguida ele voltou para casa. "Porque não poderia dormir em casa, né", explicou.

Um ano de namoro depois, os dois decidiram oficializar a relação e se casa, em uma cerimônia realizada no início do mês. "Fizemos um almoço pequeno. Minha mãe fez a comida, uma amiga a decoração, todo mundo ajudou um pouquinho e deu certo", conta Thais Corrêa, neta de Neusa e cerimonialista.

(Foto: Arquivo pessoal/Thais Corrêa/Divulgação)

Agora, Neusa vai passar uma temporada no litoral, onde o marido ainda trabalha. Para quem quer usar a tecnologia para achar o par perfeito, Neusa aconselha prudência, paciência e respeito.