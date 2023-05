Casal é morto a golpes de facão no Matatu de Brotas

Um casal foi morto a golpes de facão dentro de um imóvel no bairro de Matatu de Brotas, na madrugada desta terça-feira (23). Segundo informações da TV Bahia, o suspeito de ter cometido o crime é o padrasto da mulher, uma das vítimas.

Segundo a PM, as vítimas foram identificadas como Mariana Angélica Borges de Souza, 28 anos, e André Couto Passos, de 26 anos.

O crime aconteceu na Rua Barros Falcão, por volta das 3h. Moradores ouviram barulho de uma discussão e pedidos de socorro e acionaram a polícia. Policiais da 58ªCIPM (Cosme de Farias) que atenderam a ocorrência informaram que ao chegarem ao local, encontraram uma mulher, que seria mãe da jovem e não conseguia entrar no imóvel.

"Chegou uma moradora que depois ficamos sabendo que se tratava da mãe da vítima, que permitiu que a polícia entrasse na casa. A porta estava trancada, apesar de ter a chave, ela não conseguia entrar e permitiu que a polícia entrasse", relatou um policial em entrevista à TV Bahia.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram o casal e o padrasto da jovem caídos no chão. O Samu foi acionado e constatou as mortes dos jovens. "Uma terceira pessoa que estava ao solo não estava em óbito e tinha poucos ferimentos. Provavelmente estava simulando uma inconsciência e fizemos a leitura de que seria o autor do duplo homicídio", contou um policial.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi chamada para atender um caso de agressão à mulher e, no local, encontraram as três pessoas no chão. O padrasto foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).