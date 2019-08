Casas Conceito: conheça sete ambientes para se inspirar

Com o tema A(mar), a segunda edição da Casas Conceito está em cartaz na Bahia Marina (Avenida Contorno) até o dia 29 de setembro, apresentando ao público 29 ambientes debruçados para a Baía de Todos os Santos, criados por 41 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo. Todos levam nomes de destinos de praia pelo mundo e propõem soluções de vida para quem quer o mar como companhia, mesmo que em um centro urbano como Salvador.

A mostra ocupa uma área de três mil m2, inclusive parte do estacionamento de barcos, que foi desocupada. O piso também foi estendido para além do mar, ampliando o espaço e deixando os ambientes literalmente debruçados para a Baía de Todos os Santos. A mostra estará aberta para visitação de terça a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos custam R$ 40 de quarta a domingo e R$ 30 + 1 kg de alimento não perecível, nas Terças Solidárias.

Quem for ao local vai se encantar logo à primeira vista com a série de ambientes batizados de Casinhas, que trazem externamente a forma simbólica desenhada pelas crianças e que é a marca registrada da Casas Conceito. São sete delas, assinadas por Ana Claudia e Ana Paula Nonato, Thais Braga, Roberto Leal Neto e Naissa Vieiralves, da NR Arquitetura, Gabriel Magalhães com Sinta Arquitetura, Grazielle Piccolo, Alexandre Nalim e José Marcelino.

Primeira mostra de decoração do Brasil cem por cento construída do zero, a Casas Conceito foi idealizada pela empresária Andrea Velame e tem masterplan assinado por Adriano Mascarenhas e Viviane Vieira, da Sotero Arquitetos. Juntos, o trio pensou nas Casinhas. “Casa é o lugar que abraça a gente e isso independe de dinheiro. Dentro do seu formato mais simples, ela é o verdadeiro DNA do evento e Adriano, de forma brilhante, conseguiu trazer esse conceito”, conta Andrea Velame.

Cada profissional ficou livre para escolher o tema do seu ambiente e soltar a imaginação dentro do seu espaço, inclusive as Casinhas, iguais apenas no exterior. O Living com Jantar Praia da Gamboa, assinado, Ana Paula e Ana Claudia Nonato, traz uma homenagem ao DJ Alok. “Prestamos um tributo a um dos maiores nomes da cena eletrônica do mundo, nosso brasileiro Alok. A ideia é proporcionar o encontro entre a modernidade, a criatividade e a inovação, que entre tantos outros atributos, fazem de Alok um artista de estilo único e cada vez mais querido pelo público, quebrando paradigmas na história da música brasileira no planeta”, conta Ana Paula.

Homenagem à Alok

O projeto de Ana Paula e Ana Claudia Nonato, da Dois A Arquitetura, na Casas Conceito, conta com revestimentos amadeirados, propondo um, ambiente mais aconchegante. Grandes painéis de vidro permitem a entrada de luz natural no ambiente e valorizam a vista para a Baía de Todos os Santos.

“Buscamos desenvolver um projeto que buscasse por menos excesso e mais essência. O espaço foi pensado como sendo um palco para as relações com as pessoas que convivemos e amamos, assim como com a natureza que invade”, conta Ana Claudia.

O ambiente conta com peças de oito designers brasileiros de renome, de Paulo Niemeyer a Giácomo Tomazzi, além de uma escultura de Mario Lopomo, quadros de Gael Silveira e fotografia de Derlei Correia.

Detalhe do lustre do ambiente em homenagem ao DJ Alok

Grécia como inspiração

Com referências cosmopolitas e linguagem contemporânea, Gabriel Magalhães e a equipe da Sinta Arquitetura os profissionais do escritório criaram uma suíte inspirada na praia grega Creta, que dá nome ao ambiente. Pedras naturais, tons areia e materiais terrosos são as principais características do projeto. Tons de areia regem o espaço, que abriga uma cama posicionada de frente para o mar, debaixo do ponto mais alto - um pé direito de 3,4 metros. Uma banheira de pedra natural Bege Bahia, espaço para leitura, poltronas de contemplação e relaxamento, closet integrado com penteadeira e cuba feitas de pedra bruta Costaneira e um banheiro totalmente de vidro que permite ao usuário banhar-se admirando o oceano compõe a Suíte Creta. A iluminação, projetada com fitas de LED e frisos embutidos que criam luzes indiretas, trazem o aconchego que um quarto necessita.

O escritório pensou em móveis pensados e realizadas exclusivamente para o a suíte: a cama Cais, a estante Baleia, o criado Concha e o abajur Own

O design é a estrela do projeto. Os profissionais sentiram a necessidade de criar mobiliários que imprimem a personalidade do espaço. São quatro peças pensadas e realizadas exclusivamente para o a suíte: a cama Cais, a estante Baleia, o criado Concha e o abajur Own. Além disso, uma seleção de grandes nomes nacionais está presente no espaço: o aparador U de Jacqueline Terpins, a poltrona Licci de Jader Almeida, a Orbe Chair de Guilherme Torres e a poltrona LS de Ricardo Fasanelo, que junto com as peças concebidas pelo escritório, conferem um ar moderno de refinamento para o projeto. No campo das artes, as paredes carregam obras da artista peruana Sandra Gamarra, e dos brasileiros Arthur Luiz Piza e Djanira da Motta e Silva, além das peças de antiquário.

Pedras naturais, tons areia e materiais terrosos são as principais características do projeto

Memória afetiva

Para criar o Estar Mykonos, a arquiteta Thais Braga usou as referências que construiu ao longo das viagens que fez a locais de praia em todo mundo, especialmente à famosa ilha grega. A partir dessas lembranças, idealizou o espaço tendo em mente um casal imaginário de clientes que busca um lugar com essas características. Para dar vida ao seu Estar, Thais apostou em um piso especial da Castelatto que tem como diferencial a presença de conchas marinhas em sua composição, fornecido pela Pavimenti, parceira da mostra.

A arquiteta optou por um projeto de iluminação mais limpo, com um rasgo de LED e diversas peças decorativas para compor o ambiente

A arquiteta optou por um projeto de iluminação mais limpo, com um rasgo de LED e diversas peças decorativas para compor o ambiente, tornando o espaço mais aconchegante e moderno. “Utilizamos vários lançamentos de mobiliário de designers nacionais que se adequam ao conceito do projeto”, revela.

Thais conta que a escolha de cores e materiais foi baseada nas experiências vividas em locais de praias visitados e, em especial, em Mikonos. Os objetos presentes no ambiente seguem a mesma leitura, muitos são de designers brasileiros. A composição do espaço valoriza também as obras arte. “Estamos usando diversos tipos de arte, como Marcelo Negromonte nas fotos, Thiago Sperandio nos desenhos em nanquim, além das esculturas de Daniel Grilo”, destaca.

Quem conferir o ambiente de Thais Braga verá de clássicos a lançamentos do design brasileiro no mobiliário

Sobre o mobiliário, Thais deu preferência ao DNA nacional. Quem conferir seu ambiente verá de clássicos a lançamentos do design brasileiro. Uma volta por seu Estar e o visitante encontrará a poltrona e o puff Doli em crochê de Rejane Carvalho Leite, sofá Deo de Luan Delsavio, banco Mark e mesa Buni de Jader Almeida, mesa lateral coringa e luminária Xibo de Sergio Rodrigues, mesa lateral Caé de Fernando Mendes, mesa lateral, pedestal e mesa trio de Daniela Ferro, carro-chá Para Ser Feliz e mesa lateral Gota de Leo Romano, cadeiras Moss de Rodrigo Delazzeri, mesa de centro Carbono 45 de Marcos Ferreira.

Caribe na Bahia

Há algum tempo a arquiteta Grazielle Piccolo vinha se interessando pelas praias da Riviera Maya e, em fevereiro deste ano, fez uma viagem para lá, coincidentemente na época em que resolveu participar da Casas Conceito. Foi daí que veio a ideia para o seu espaço na mostra: o Recanto Playa Del Carmen, inspirado em uma das praias mais badaladas do Caribe mexicano, cheio de hotspots rústicos que fazem um mix com outros mais modernos e descolados. Um lugar que encanta pelo colorido tipicamente mexicano, pelo mar azul turquesa e pela forte influência dos povos Maias.

Recanto Playa Del Carmen

A arquiteta tirou partido da amplitude do espaço para criar o projeto. “O ambiente é todo integrado, dessa forma, é possível sempre ver o mar através do grande pano de vidro”, explica. Além dos materiais e texturas que fazem referência ao litoral, quadros com fotografias e outros elementos remetem ao oceano. “Acredito que a arte está em todo lugar. Levo arte para a vida das pessoas através do meu trabalho, no momento em que coloco sensibilidade e sentimento em cada espaço criado”, diz Grazielle.

Além dos materiais e texturas que fazem referência ao litoral, quadros com fotografias e outros elementos remetem ao ocean

Um dos destaques do Recanto Playa Del Carmen é o amplo tapete mesclado com tons do mar, dando uma ideia de sua extensão e contribuindo para criar um ambiente perfeito para quem queira se recolher e descansar, ler um bom livro, escrever, relaxar...

Paraíso natural

As águas que inspiraram a dupla de arquitetos Naissa Vieiralves e Roberto Leal Neto estão logo ali, a 240km da capital baiana. Barra Grande, um paraíso natural de coqueiros gigantes, areia clara, recifes de corais enormes e povoados na Península de Maraú dá nome e tom ao living assinado pela NR Arquitetura para a mostra Casas Conceito - A(mar).

Ambiente valoriza as linhas originais do espaço

Embalados pelo conceito de que "menos é mais" do alemão Mies Van Der Rohe, mestre do minimalismo na arquitetura, a dupla criativa preferiu valorizar as linhas originais do espaço. "Mantivemos a forma da 'casinha', proposta pela mostra nesta edição, tal e qual sem nenhuma interferência de rasgos de gesso e, muito menos, revestimento. O mesmo material da parede será o do forro, o polímero Microreve, que remeterá às fachadas pintadas com cal, típico da arquitetura local", comenta Leal Neto.

O revestimento, inclusive, está entre as novidades do escritório para esta edição da Casas Conceito. Solução das mais recentes disponíveis no mercado, o microreve, que tem na composição micropartículas de cimento e cerâmicas, está em alta nas soluções arquitetônicas pela versatilidade de sua aplicação. Ele serve cobrir quase toda e qualquer superfície, em até mesmo pisos e azulejos.

A paleta de cores do projeto segue vertentes do linho cru, passando pelo mobiliário até o projeto de iluminação. O amadeirado claro e toques de dourado arrematam a proposta, que visa harmonizar elegância e simplicidade.

A paleta de cores do projeto segue vertentes do linho cru, passando pelo mobiliário até o projeto de iluminação

Na escolha dos nomes para compor o living, apenas jovens e brasileiros em ascensão na cena. Entre eles, o designer Bruno de Carvalho, do paulista De Carvalho Atelier. Das suas mais recentes criações, o aparador Bar todo em palhinha natural sextavada se destaca em meio à composição do ambiente, que inclui uma cadeira Leve, uma obra-de-arte, também de Carvalho, em madeira Freijo Natural, couro de sola e latão dourado. Outra peça que reafirma o interesse da dupla na valorização do design brasileiro é a poltrona Join, do Estúdio Lattogg - do designer auto-didata Pedro Moog e do arquiteto Leonardo Lattavo -, concebida em madeira retorcida e palhinha natural.

Ponto alto do espaço são as obras de Alexandre Matos. O jovem artista terá suas gravuras numa composição de destaque na parede do living. "O impacto visual do trabalho dele nos remeteu diretamente à Barra Grande, à Península de Maraú e toda peculiaridade da natureza local. Conhecemos o trabalho de Alexandre em São Paulo e logo pedimos à Pena Cal Galeria que nos conseguisse os quadros. Deu certo!", comemora Naissa. Ainda nas artes, dá terrinha estarão presentes no espaço obras de nomes icônicos das artes plásticas, como Mário Cravo e Mestre Didi.

Sem exageros de formas, materiais e adornos, o projeto de luz contará com luminárias do coletivo Fillamentos, que tem em seu conceito central o esculpimento em meio às paredes. Em luz branca, a proposta ressalta o ar de simplicidade em meio à elegância por trás da beleza da Península de Maraú.

Conviver, relaxar e celebrar

O arquiteto Alexandre Nalin elegeu a praia de Sarakiniko, na ilha de Milos, na Grécia, para dar nome e inspira o seu ambiente, um home theater que tem como proposta “conviver, relaxar e celebrar: O conceito arquitetônico foi de criar um home versátil, aconchegante e tecnológico, onde os moradores pudessem assistir um bom filme, ouvir uma boa música, degustando seu vinho preferido e apreciando à vista pro mar”, explica Nalin, que também reservou um cantinho da leitura para momentos especiais.

O conceito arquitetônico do projeto foi criar um home versátil, aconchegante e tecnológico

O profissional destaca a tecnologia como aliada no conforto. “Tudo é controlado pelo celular ou tablete: a temperatura, a iluminação, áudio e vídeo para terem muita comodidade”, conta. Uma divisória de vidro, com um telão de 100”, separa o home dos outros ambientes da residência. Um painel Movie da Cinex de 3m está localizado estrategicamente ao lado da adega e do nicho de pedra Perla Santana com vista para o mar revela a preocupação com o uso de todos espaços sem desviar o morador do que está assistindo.

Nalin optou por usar revestimentos naturais com tecnológicos, pedras e madeira com branco e dourado. Vidros e espelhos ajudam a dar transparência e amplitude. “Queria um ambiente aconchegante, confortável e com recursos tecnológicos como automação da iluminação, ar condicionado, áudio e vídeo tudo controlados com facilidade pelo celular ou tablet feitos pela AutoLegado”, conta. “Usei pedras naturais da Fonseca Shop e da Pavimenti. Laca Dourada para brises e painéis na marcenaria da Móveis Prime. Piso porcelanato Calacata e revestimento Amazônia usado no aparador são lançamentos da Fonseca Shop”, enumera.

Vidros e espelhos ajudam a dar transparência e amplitude

O dourado também está presente nas peças assinadas de Jader Almeida, como na luminária de parede Tent e na luminária Tóquio, ambas da Omni Light. Vasos e Esculturas douradas, objetos decorativos e taças coloridas foram escolhido na Empório Magma para ambientação. As cores do mar de Sarakiniko também estão presentes nas fotos de Kiolo, que trouxe em suas obras de arte o mar da praia de Sarakiniko.

Água para a vida

Tendo a água como norte, o arquiteto José Marcelino criou o Bar de Águas para o Espaço Ilha Bimbarras. A proposta, segundo ele, é passar a ideia do empreendimento Ilha Bimbarras Sítios de Praia, lançado durante a Casas Conceito, e que consiste num projeto imobiliário de sítios de praia, com lotes de 20 mil a 70 mil metros quadrados. “Tomei como referência inspirações em torno das sensações provocadas pelo elemento água ao redor do mundo e de como seria possível trazer uma experiência conceitual da Ilha Bimbarras para o ambiente”, explica.

Marcelino construiu um espaço branco, com mobiliário de alumínio e cordas náuticas

Para contar a história do empreendimento, Marcelino construiu um espaço branco, com mobiliário de alumínio e cordas náuticas, também na cor branca, criado pela Tidelli. O bar, que serve unicamente, água, funcionará como o espaço de apresentação do empreendimento que está localizado no município de São Francisco do Conde. “A proposta é um bar moderno com apenas duas mesas e totalmente integrado com o mar, como será assim também o produto que está sendo apresentado.

Duas paredes do ambiente são assinadas pela designer Tina Guedes, que pintou à mão o mar que banha Salvador e os mapas da Ilha Bimbarras e o da Baía de Todos-os-Santos. Na varanda, uma parede assinada pela paisagista Licia Loureiro, indica um jardim vertical, com mesclado de espécies de plantas, mostrando a pluralidade da vegetação nativa da Ilha Bimbarras. “A água é a base do conceito do projeto. Ao entrar no ambiente, pode-se perceber uma parede pintada degradê, trazendo a sensação de mergulho no fundo do mar”, conclui Marcelino.

Tendo a água como norte, o arquiteto José Marcelino criou o Bar de Águas para o Espaço Ilha Bimbarras

O time poderoso de profissionais da Casas Conceito reúne:

1. Adélia Estevez – Loft Palm Beach

2. Adriano Mascarenhas & Viviane Vieira (SoteroArquitetos) – Refúgio Baía de Todos-os-Santos

3. Alexandre Nalin – Home Theater Sarakiniko

4. Aline Cangussú – Living Mônaco

5. Ana Claudia & Ana Paula Nonato – Living com Jantar Praia da Gamboa

6. Bruna Milcent, Fernanda Milcent & Renan Saturnino (M100 Arquitetura) – Refúgio do Forte

7. Daniela Lopes – Living Praia de Mar Grande

8. Fabiane Lessa – Bangalô Maldivas

9. Flávio Moura – Spa e Casa Kohler Vik Beach

10. Gabriel Magalhães, Luís Claudio Souza & Hugo Ribeiro – Suíte Creta

11. Grazielle Piccolo – Recanto Playa Del Carmen

12. Ivan Rocha & Carlos Pinillos – Refúgio Ilha de Paros

13. José Marcelino – Ilha Bimbarras

14. Licia Loureiro – Paisagismo Ilha Bimbarra e Eventos Ibiza

15. Mally Requião – Home Theater Vhadoo

16. Mariana Castro – Estar e Jantar Taormina

17. Marcus & Ivane Barbosa – Lounge SDB Portofino

18. Mário Figueiredo – Loft Tulum

19. Marlon Gama – Living Porto Vecchio

20. Mila Liberato – Refúgio Trancoso

21. Nágila Andrade – Cozinha Bodrum

22. Nathália Velame – Refúgio Itacaré

23. Rebeca Brasileiro – Eventos Ibiza

24. Roberto Leal & Naíssa Vieiralves – Living Barra Grande

25. Rodrigo Rocha & Marcelo Rodrigues (Rocha e Rodrigues Arquitetura) – Living Zamá

26. Rogério Menezes – Living Formentera

27. Simone Selem – Living Capri

28. Tania Facchinetti & Joilson Barbosa – Jardim de Alah

29. Thaís Bragga – Estar Mykonos

30. Wagner Paiva – Living Navaggio

Todos tiveram liberdade para escolher seus ambientes.

Entretenimento

Além dos ambientes, a mostra contará com um espaço para realização de eventos com diversas atrações musicais, além de uma área do Shopping da Bahia, com 200 m2, com projeto de Marcus e Ivane Barbosa. Este espaço funcionará como um lounge para experiências gastronômicas. Inclusive, Andrea Velame renovou a parceria com o chef Vini Figueira, que comandará o Espaço Gastronômico da mostra e estará à frente do bufê de todos os eventos. “Mais do que uma mostra de decoração, a Casas Conceito tem como premissa reforçar todo um lifestyle, que envolve arte, gastronomia, entretenimento, moda e turismo”, diz a empresária.

Ação social

Uma das novidades desta edição é a parceria inédita com um projeto social de melhoria de moradias populares. Após a realização do evento, cerca de três mil metros de telhas e outros materiais usados na obra serão doados ao projeto Morar Melhor, da Prefeitura de Salvador. “A Casas Conceito carrega também uma preocupação social. Essa doação será destinada à melhoria de casas da região da Gamboa”, revela a empresária.

Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso, como a Kohler, maior fabricante de louças e metais do mundo, que chefa ao evento através da Pavimenti. A marca tem um espaço de 220 m2, assinado pelo arquiteto Flávio Moura, onde apresenta a Casa Kohler e um spa com seus produtos.

Outra multinacional que escolheu a mostra para se apresentar foi a Saint-Gobain Glass, empresa especializada em vidros texturizados que aportou na Casas Conceito fornecendo mais de 1,5 mil metros quadrados de vidros, apresentados recentemente e de diversas formas, na última feira de Milão. Também integrando o grupo Saint-Gobain, a Placo do Brasil entra na mostra como fornecedor exclusivo de placas de gesso acartonado, chapas para uso interno, chapas para área úmida e contra incêndio.

Presente no evento desde a edição passada, no Horto Floresta, a Sherwin-Williams, marca internacional de tintas, está apresentando a coleção 2019/2020 de suas cores em diversos ambientes. Além destas parcerias, a Casas Conceito conta ainda como apoiadores a Bahia Marina, a Ilha Bimbarras, o Shopping da Bahia, Líder, Pavimenti, Transparence, Home Design, D’Cores e Paiva Ribeiro Engenharia.

