Caseiro é morto a tiros em Praia do Flamengo e filho de 14 anos presencia crime

Pouco depois de atender a porta, o caseiro Marivaldo Ferreira da Silva, 53 anos, deu de cara com dois homens no local de trabalho dele, uma casa que está à venda em Praia do Flamengo, na noite desta quinta-feira (14). Ele estava na companhia do filho de 14 anos. Um dos desconhecidos disse ao garoto: " Vá, entre agora!". Assim que o menino virou-se e deu os primeiros passos, o pai dele foi baleado, morrendo no local.

"Ele ficou desesperado ao ver o pai daquele jeito, com tiros, sangrando no chão. O menino ficou ao lado do corpo até a chegada da polícia. Estamos todos perplexos. Ele era uma pessoa do bem. Antes de eu chegar aqui, ele já estava . Era uma pessoa muito prestativa. A tragédia poderia ter sido maior, mas tiveram dó do menino, certamente", contou um dos moradores, que vive no local há mais de 20 anos.

Em relação ao crime, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios/Atlântico investiga o caso e que a autoria e motivação ainda estão sendo apuradas." Imagens de câmeras de segurança do local também foram solicitadas para ajudar na identificação da autoria", diz nota da instituição.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Bandidos chegaram de carro

O crime aconteceu na Rua Ipecaetá, por volta das 20h. Segundo moradores, os bandidos desceram de um carro prata e gritaram por Marivaldo. Como ele demorou de atender, pois estava com o filho no fundo da casa, os criminosos começaram a bater na bater na porta. Instantes depois, o caseiro atendeu, ocasião em que os bandidos empurraram a porta e entraram no imóvel.

Nesse momento, o menino teria percebido que havia mais gente na casa e foi em direção ao pai, que estavam com os dois homens na área externa do imóvel. Os moradores contaram que nesta hora, um dos bandidos mandou o filho do caseiro sair. Prontamente, o menino atendeu e o pai dele foi executado. "Eu ouvi uns seis disparos. Mas se todos acertaram nele, não sei. Me preparava para dormir quando escutei o barulho. Já estava nervosa com a situação, mas passei mal ao saber que a pessoa que morreu era alguém que a gente conhecia e gostava", disse um moradora de um condomínio próxima à cena do crime.

Marivaldo não era só um caseiro. Ele era um "faz tudo". "Para ele não tinha tempo ruim. O trabalho que desse, ele pegava e fazia bem feito. Cortava as gramas, limpava terrenos, pintava também, fazia trabalho de encanador e mecânico. Ninguém aqui tem o que falar dele, a não ser coisas boas. Lamentável que mais uma pessoa , e de bem, tenha sido vítima dessa violência. Todo mundo quer entender o porquê dessa barbaridade com ele", disse outro morador.

Cão

O caseiro era conhecido por ser um homem calmo e por isso requisitado pelos moradores. Há cerca de seis meses, Marivaldo levou um cão da raça rottweiler de um dos moradores para passear e quase morreu. "Encontrei com ele com várias marcas no corpo. Perguntei o que havia acontecido e ele respondeu: 'o cachorro avançou em mim. Antes que ele me matasse, matei ele primeiro'. Ele não entrou em detalhes de como fez para se livrar do animal, mas disse que no dia o cão estava bastante agitado e queria morder as pessoas". A reportagem procurou o dono do animal, mas sem sucesso.