Cavaleiros do Forró lança DVD Inesquecível e mergulha no forró das antigas

Mais de 300 músicas gravadas e cantadas em 4 mil shows feitos em 2 mil cidades de 22 estados brasileiros. Esses são alguns dados da banda Cavaleiros do Forró apresentados logo na abertura do DVD Cavaleiros Inesquecível, que nesta terça-feira (31) está encartado no CORREIO.

Rico em simbolismo, o DVD marca a entrada da banda no estilo “forró das antigas” e faz uma homenagem que não se encerra nos 19 anos de história do grupo, mas se estende ao mundo forrozeiro. Ainda na abertura do DVD, a banda relembra momentos históricos do forró, como o lançamento da música Asa Branca, em 1947; o surgimento do chamado forró eletrônico com a banda Mastruz Com Leite, em 1990; e o próprio nascimento da Cavaleiros do Forró, em 2001.

“O retorno de antigos vocalistas da banda foi algo muito comemorado pelos fãs, o que nos motivou a gravar esse DVD”, explicou Alex Padang, empresário do grupo. Assim como acontece em várias bandas de forro, a Cavaleiros do Forró possui uma rotatividade de músicos.

No total, 26 artistas já cantaram na banda, dentre eles a forrozeira Solange Almeida, ex-Aviões do Forró; Inácio Alexandre, morto em 2004, Eliza Clivia (1979-2017) e Gabriel Diniz (1990-2019) foram outros vocalistas da banda. No primeiro DVD da Cavaleiros do Forró, gravado em 2004, no estádio Machadão, em Natal, o grupo fez uma homenagem comandada pela então cantora Eliza Clivia para o cantor falecido. Neto Araújo e Ramon Costa, que substituiu Inácio, também participaram da homenagem. Relembre:

Graças à Copa do Mundo de 2014, o estádio Machadão deu lugar à Arena das Dunas e foi lá que, em 2019, o DVD Inesquecível foi gravado, em um cenário todo nostálgico, que remetia às outras produções da banda. Dessa vez, a homenagem foi para Eliza Clivia, comandada pelo próprio Ramon Costa e com a participação de Neto Araújo e Kally Fonseca, que assumiu o posto deixado por Eliza.

“Todas as vezes que canto alguma música que eu dividia com Eliza, é sempre uma emoção diferente", revela Ramon Costa, que não escondeu o choro durante a homenagem. Já Kally Fonseca recordou a importância de Eliza para a banda.

“Eu vivi a minha infância ouvindo os sucessos da Cavaleiros do Forró. Confesso que no início não foi fácil poder assumir esse posto. Fiz tudo com muito amor, naturalidade e, acima de tudo, muito respeito à Eliza”, afirma.

Essa importância de Eliza Clivia para a Cavaleiros do Forró é devido aos 10 anos em que ela permaneceu como cantora da banda, gravando pelo menos os outros cinco DVDs de maior importância do grupo. Junto com os atuais vocalistas, Ramon Costa, Neto Araújo e Jailson Santos – com quem já foi casada – Eliza Clivia fez parte do que Alex Padang considera como “a melhor formação da banda”, montada em 2004.

“Para a atua formação, nós fizemos uma pesquisa e verificamos que mais de 95% do público pediu o retorno dos cantores antigos. Trouxemos inicialmente Jailson e Ramon, em março de 2018. Nossa ideia inicial era não trazer nenhuma mulher, pois não conseguia ver uma pessoa substituir Eliza. Mas a Kally se encaixou demais com nosso perfil. Depois veio o Neto Araújo, que estava há 15 anos longe da casa”, explica Padang.

“Estar aqui novamente é motivo de grande gratidão para mim. Sinto que a Cavaleiros é realmente a minha casa. No DVD, tive que segurar as lágrimas, pois passa um filme na cabeça com tantos momentos inesquecíveis", diz Neto Araújo, que foi revelado pela banda.

Com 37 faixas e gravado para um público de mais de 60 mil pessoas, o DVD Cavaleiros Inesquecível contém músicas que fizeram sucesso nos quase 20 anos de história da banda, como Minha Rainha, Alô e Se Réi Para Lá. Essa última foi o primeiro sucesso nacional do grupo e chegou a ser tocada no Carnaval de Salvador, gravada pela banda Asa de Águia no álbum Trivela Piatã, de 2003.

O repertório também conta com uma canção nova, Na Madrugada Você Volta, uma parceria com Raí Saia Rodada que já possui mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Aliás, o DVD tem a participação de diversos artistas do forró, como Mara Pavanelly, Silvania Aquino, Batista Lima, Edson Lima, Bell Oliver, Rita de Cassia, Dorgival Dantas e bandas como Magníficos, Brasas do Forró, Brucelose e Bonde do Brasil.

Dorgival Dantas cantou a música Me Mande Embora com Jailson Santos (Divulgação) A banda Magníficos também participou do DVD com a vocalista Ohara Ravick, que cantou o sucesso Você Nunca Me Amou com Kally Fonseca (Divulgação) Atualmente na Calcinha Preta, Bell Oliver já passou pela Cavaleiros do Forró e cantou no DVD o seu maior sucesso, Cadê Você, com Kally Fonseca (Divulgação) A compositora Rita de Cássia cantou Onde Canta o Sabiá com Ramon Costa (Divulgação) Antiga vocalista do Forrozão Tropykalia, Mara Pavanelly cantou com Ramon Costa o maior sucesso do grupo, Planeta de Cores (Divulgação) Silvania Aquino, vocalista da Calcinha Preta, cantou a música Hoje a Noite com Neto Araújo (Divulgação)

Quarentena

Com muitos brasileiros em isolamentos social nas suas residências e shows cancelados, a solução para os artistas de forró foi recorrer às redes sociais. A vocalista da Cavaleiros do Forró, Kally Fonseca, por exemplo, está fazendo lives diárias no seu Instagram (@kallyfonseca), sempre às 22h.

“Quando a pandemia chegou no Brasil, eu já vinha sofrendo com o que estava acontecendo lá fora, mas a ficha caiu mesmo quando nossos shows foram cancelados. Estamos fazendo nossa parte, em casa! Deus me deu uma estratégia, e estou fazendo as lives, conseguindo levar um pouco de alegria nesse momento. Todos os dias temos um convidado diferente, e está sendo muito bacana”, diz.

Os outros vocalistas da banda também têm feito ocasionalmente lives e compartilhado a rotina de suas famílias com o público. Jaílson Santos aproveitou a quarentena para compartilhar no seu IGTV (@jailsoncavaleiros), a plataforma de vídeos de longa duração do Instagram, sua história de vida, em diversos vídeos autobiográficos. “Estou também respeitando a ordem de ficar em casa, aproveitando para curtir um pouco mais a minha família”, comentou o artista.

Outros artistas do forró, como Solange Almeida e Paulinha Abelha, vocalista da Calcinha Preta, têm feito lives no Instagram nesses momentos. Já Xand Avião, que junto com a esposa foi diagnosticado com coronavírus, anunciou na última segunda (30) que está curado da doença. Ele teve que ficar de quarentena em sua própria casa e, ocasionalmente, publica vídeos na plataforma cantando músicas acústicas de até outros artistas, como Tim Maia.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira