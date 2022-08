Cerveja baiana com sangue alemão é a boa pedida da vez no Rio Vermelho

No rótulo da garrafa de 500 ml, o número do lote anuncia se tratar de uma novidade: 0000001. Nascida no Rio Vermelho, a cerveja artesanal Capitânia é a mais nova caçula de uma tendência que só cresce na Bahia. Se no tabuleiro da baiana já tinha vatapá, caruru e mugunzá, chegou a hora de atualizar a canção de Ary Barroso e colocar a breja rústica como comida típica da terra. Sim, comida. Afinal, só o baiano tem o poder gramatical (e poético) de comer água, literalmente.

A Capitânia é soteropolitana, mas tem sangue alemão. O sobrenome de Ricardo, um dos fundadores, lembra até marca de cerveja: Rappel. E foi, pelo menos na teoria. Sua família alemã fazia cerveja em Juiz de Fora (MG), mas acabou vendendo para a Brahma. Durante alguns anos, o baiano Ricardo Rappel só havia herdado do sangue germânico o desejo de beber cerveja, principalmente durante a faculdade de Química na Ufba. Ele e seus dois amigos, agora também sócios, Rodolfo Araújo e Antônio Madureira, só pensavam em consumir. A ideia de profissionalizar a arte de comer água só aconteceu em 2020, na pandemia.

“Sempre tive vontade de fazer cerveja artesanal, mas nunca saía do papel. Cada um trabalha em suas empresas, mas queríamos algo nosso também. A primeira coisa que pensamos foi: se não der certo, a gente bebe toda a mercadoria. Não teria prejuízo”, brinca Rappel, que fez a receita e iniciou toda a alquimia até chegar na cerveja do tipo APA (American Pale Ale), com teor alcoólico de 5% e mais maltada.

O interessante é que, para chegar ao sabor final, os sócios fizeram os amigos e familiares de cobaias. “O primeiro produto fizemos uma pequena quantidade, engarrafamos e levamos para os encontros entre amigos e familiares. Cada garrafa tinha um QR Code. A pessoa acessava e respondia um questionário simples sobre a cerveja. Fomos analisando cada opinião e fazendo os ajustes, até chegar na receita final”, conta Araújo.

Receita pronta, os sócios fizeram mil litros no primeiro lote e lançaram o rótulo Capitânia, com espaço físico e tudo, na Rua Oswaldo Cruz, 222, Rio Vermelho.

“Buscamos no nome uma inspiração na conexão de Salvador com o mar, o estilo de vida praiana do soteropolitano. Temos alma baiana, né? O mercado de cervejas artesanais está crescendo e queremos trazer este costume aqui para Salvador. Beber uma cerveja artesanal é diferente de beber aquela cerveja comum na praia. Ninguém consegue tomar uma ‘grade’ de cerveja artesanal, né? É a apreciação mesmo”, analisa.

A cerveja, de fato, tem um sabor especial. Na primeira golada, o sabor é diferente da convencional e fica durante algum tempo na boca. “Nem é recomendado beber uma artesanal estupidamente gelada. Ela é fria o suficiente para ser saboreada, junto com amigos, sem perder o sabor. Dá para fazer as duas coisas: comer água e saborear também”, explica Rappel.

Rodolfo Araújo e Ricardo Rappel, dois dos três sócios da Capitânia (Foto: Sora Maia/CORREIO)

Procura

A Capitânia está sendo bem procurada no Rio Vermelho. Inaugurada no início de julho, os donos já estão se preparando para um novo lote. Também querem expandir a carta de opções, produzindo cerveja nos estilos German Pils, Vienna Lager e Kolsch. Estes três tipos de artesanais são vendidos, em forma de chope de outras marcas, na loja do Capitânia, que só vende breja. Ao lado, existe um restaurante que faz petiscos. União perfeita para um sextô. O estabelecimento só não abre às segundas e o preço de uma garrafa de 500 ml custa R$ 22.

Capitânia é a caçula de uma tendência que só cresce no estado. No site Cerveja Salvador, especializada na venda de cervejas artesanais, são mais de 30 rótulos genuinamente baianos, incluindo a Capitânia.

“Temos boas cervejas produzidas aqui em Salvador, inclusive nossa campeã de vendas daqui é a MinduIPA! No geral, o público gosta bastante das cervejas locais. A Mindubier, que produz a MinduIPA, recentemente ganhou como melhor Pilsen do Brasil com a MinduPils”, revela Alex Pires, um dos sócios do Cerveja Salvador.

A empresa tem uma espécie de assinatura para quem deseja ser sócio e receber as brejas artesanais em casa. “Este mercado cresceu bastante durante a pandemia e todos os meses ganhamos novos assinantes”, completa.

Para os cervejeiros e agora produtores do Capitânia, o Verão promete. “Nosso sabor está ganhando adeptos que se tornaram clientes assíduos. É diferente e vale a pena experimentar. Queremos entrar no Verão sacramentados no gosto do soteropolitano”, completa Rappel, que em breve abrirá o serviço de delivery.