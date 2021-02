Cervejaria convoca para grito coletivo de 'êêêê faraó' na live do Olodum

O Olodum tem live a partir das 19h desta terça-feira (16) e a cervejaria Bohemia convoca fãs do grupo para cantarem juntos um dos maiores sucessos do Carnaval de Salvador. A ideia é ir todo mundo para a janela na hora de "Faraó Divindade do Egito" para juntos cantarem o "êêêê faraó". A live será transmitida no Youtube da banda.

“Faraó Divindade do Egito”, composição de Luciano Gomes, é uma das canções mais tocadas durante o Carnaval de Salvador há mais de 30 anos. Desde a festa de 1987, quando foi apresentada pela primeira vez no desfile do Olodum, ela arranca dos foliões o grito de “ÊÊÊÊÊ Farol”. A música ficou eternizada na voz de Margareth Menezes, que participa hoje da live do bloco afro. Além da cantora, quem também participa da apresentação é o Ilê Aiyê.

A ideia é que os fãs postem o momento com a tag #VaiTerOlodum.

A transmissão encerra a programação de lives do Carnaval da Bohemia. O show promete relembrar a trajetória dos 41 anos do bloco afro, que conta também com outras canções inesquecíveis como “Avisa lá”, “Rosa”, “Deusa do Amor”, “Protesto Olodum” e muitas outras.