Cesar Tralli chora ao ser aplaudido por equipe na despedida do SP1

O jornalista César Tralli se emocionou nesta sexta-feira (15) ao se despedir do SP1, telejornal local de São Paulo. Ele ganhou ainda uma homenagem dos colegas de trabalho. Tralli vai assumir o comando do Jornal Hoje e Alan Severiano será o novo âncora do SP1.

Depois de dez anos à frente do jornal, Tralli foi às lágrimas na despedida. "Foram dez anos, dez anos que voaram. Que saudade que eu já tô de você, aguenta coração. Quero agradecer pelo seu carinho, pela sua generosidade. Muito obrigado! Muito obrigado por me deixar almoçar com você nesses últimos dez anos. Foi bom demais", disse o jornalista.

“Que você continue conosco, recebendo quem vai me substituir, que é o querido Alan Severiano. Quero agradecer também a toda equipe do SP1, toda a galera que bota esse telejornal no ar. Muito obrigado“, disse ele em seguida, sendo aplaudido pelos colegas da produção.

Imagens mostraram mais colegas aplaudindo Trailli de pé. “Eu amo vocês, isso aqui é um trabalho de equipe. Cada dia mais eu valorizo o trabalho de vocês. Olha que coisa, fico arrepiado“, disse.

Ele finalizou dizendo que antes vai tirar um período de férias. “Eu vou sair de férias por um breve período, mas na volta, no fim do mês, eu vou te encontrar um pouquinho mais tarde: no ‘Jornal Hoje’. Então a gente vai continuar almoçando juntos. Um beijo pra você, fique em paz, se cuide“.

Chorando, Tralli precisou de um lencinho para enxugar as lágrimas.

Com a saída de Tiago Leifert do BBB, programas da Globo sofreram alteração. Tralli vai para o Jornal Hoje e Maju Coutinho substituirá Tadeu Schmidt no Fantástico. Já Tadeu vai assumir o BBB22.