Chá revelação sem noção? Cinco dicas para não errar a mão na festinha

Já não bastam mais só chá de fraldas ou onze mesversários na lista de comemorações que tornam a vida do bebê mais que badalada antes mesmo do primeiro ano de vida. É cada vez mais frequente também o chá de revelação, somando aí nada mais e nada menos que 13 festinhas sem nem a criança saber falar ou mesmo curtir toda a movimentação ao redor.

Até aí, faz quem quer e tudo bem. Porém, a comemoração que era para ser um anúncio do sexo do bebê tem extrapolado os limites, por mais que a intenção seja inovar com uma ideia criativa ou tornar a surpresa inesquecível – o que não dá direito, no entanto, a mudar a cor da água de uma cachoeira.

Isto porque, nas últimas semanas, um casal gerou revolta nas redes sociais após utilizar corante em uma cachoeira para descobrir o sexo do bebê. Nas imagens que viralizaram na internet, a queda de água com tom artificial de azul usada para revelar a espera de um menino foi além do anúncio e chamou atenção para os impactos ambientais na Cachoeira do Queima Pé, que fica no município de Tangará da Serra, no Mato Grosso.

Casal recebeu multa de R$ 10 mil por lançar o corante que tingiu a cachoeira (Foto: Reprodução)

A Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso aplicou uma multa de R$ 10 mil pelo lançamento do corante para tingimento de cascatas e piscinas conhecido como ‘Lago Azul’. Segundo a vistoria feita pelo órgão, não houve dano. Ainda assim, de acordo com um decreto federal é considerada infração ambiental lançar resíduos sólidos, líquidos, gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis, ou atos normativos. O Ministério Público investiga o caso.

Festinha ‘no sense’? A gente pode evitar. Por isso, ouvimos especialistas em festas infantis e afetivas que destacaram cinco conselhos importantes para quem quer fazer um chá revelação sem que isso cause riscos ou se torne uma infração ambiental (veja mais no box ao lado). Uma delas é conhecer bem as regras do local onde vai ser feita a festa, assim como fazer o exame de sexagem fetal no tempo certo.

No buffet infantil Na Selva (@buffet_naselva) são agendados, em média, quatro festas de chá revelação por mês, como pontua o gerente de eventos da casa, Bruno Matos. Já aconteceram casos em que foi preciso barrar até o fator surpresa que anunciaria o sexo do bebê.

“Como temos dois elevadores, o casal queria que dois cachorros entrassem com os balões na cor do sexo da criança, porém, o buffet não permite animais na casa até porque trabalhamos com alimentação, então, para evitar esse tipo de situação os pais precisam conhecer antes todas as regras do local”.

O buffet já impediu, inclusive, uso de fogos, confete metálico colorido e de tintas spray. “São os itens que mais barramos. Quando tem idoso e criança, não pode usar essas fumaças. Nada disso é adequado para o uso interno e pode ainda degradar os equipamentos e elementos decorativos”, explica.

Lorena Orleans, da Lore Decore, (@loredecorelocacao) reforça que o bom senso também faz parte da festa. Apesar de nunca ter recebido nenhum pedido fora dos limites, a decoradora conta que até o uso de confetes coloridos pode dar dor de cabeça.

“Já tive um caso em que a água da piscina foi totalmente suja por confetes e isso foi um transtorno para os pais. É sempre bom usar o bom senso na hora de tomar a decisão de como será a surpresa. Nada que afete o casal, o meio ambiente ou que cause algum constrangimento”.

Chegada

Os temas preferidos ainda são o azul e o rosa, como afirma a decoradora Ana Paranhos (@anaparanhos.decor). Uma festa chega a custar, em média, R$ 2 mil. “A maioria prefere o tradicional. Na pandemia esse tipo de evento já estava em alta, porém, de uma maneira mais intimista só com os familiares mais próximos. Agora, as pessoas querem fazer festas grandes e muitos já aproveitam para fazer o chá de fralda junto”, comenta.

E não pode faltar o guardião do segredo, como complementa Ana. “É aqui que a festa fica criativa, porque é ele quem vai guardar qual é o sexo do bebê. E isso deve ser algo feito por alguém que os pais tenham confiança e carinho. É quem vai se responsabilizar em promover uma revelação emocionante”, diz.

Porém, outras temáticas também fazem a festinha como ursos e elefantinhos. Para a decoradora Aiala Blessed (@blessedaiala), quanto mais fofa a festa for, melhor e mais acolhedora.

“Uma boa ideia é a proposta das camisas. Vendados, os pais vestem uma camisa branca e pintam as mãos na cor do sexo do bebê e aí marcam a camisa um do outro. Quando a venda é retirada eles vão se surpreender com a revelação”, explica.

Sim, dá para fazer algo legal e até mais emocionante do que uma fumaça ou confete, como acrescenta com algumas sugestões a decoradora de festas afetivas Marcela Oliveira (@marcela.festasafetivas): “Os pais procuram inovar nas cores e na criatividade da identidade visual. Por isso, revelar com balões nas mesas de convidados, no partir do bolo, docinhos ou por meio de vídeos surpresas são mais algumas opções que tornam o chá mais um momento para festejar a incrível chegada de um novo bebê na família”.





CHÁ REVELAÇÃO SEM RISCOS

1. Segredo guardado

Muita gente escolhe o pet, por exemplo, para fazer a revelação do segredo. Mas a depender do lugar da festa, é preciso conferir se o local tem como receber o bichinho, pois alguns não aceitam.

2. O lugar é fechado?

Então, nem pense em usar fumaça e fogos que podem comprometer a segurança dos pais e convidados. O mais adequado é dar preferência aos balões, suco revelador, música, mímica e brincadeiras.

3. Meio ambiente

Nesse tipo ou, em qualquer tipo de festa, é importante utilizar produtos que tenham responsabilidade ambiental, como balões biodegradáveis, evitar substâncias químicas que provoquem acidentes e também a geração de lixo em excesso.

4. Outras formas criativas

Revelar o sexo do bebê com balões nas mesas de convidados, no partir do bolo e nos docinhos, quadro de apostas além de vídeos e caixas surpresas, tudo sem sustos nem excessos.

5. Menino ou menina

É importante que os exames de sexagem fetal ou ultrassonografia sejam feitos no tempo ideal para que o sexo seja revelado corretamente, pois isso minimiza os riscos de um resultado incerto ou diagnóstico equivocado.