Chef Guto Lago assina primeiro cardápio de comida contemporânea do Haack na Pituba

Desde que o hotel Villa Bahia decidiu fechar seu restaurante, em janeiro de 2020, que o chef Guto Lago buscava um lugar onde pudesse dar continuidade ao seu trabalho autoral. Recebeu propostas daqui, dali, mas nenhuma que o deixasse seguro de que exerceria sua criatividade sem interferências. E cá pra nós, um talento como o dele, não pode mesmo ser limitado.

Eis que em meados do ano passado, veio a proposta de um restaurante especializado em cozinha japonesa. Pera! O chef não virou um sushiman. O convite foi para que ele introduzisse no Haack, na Pituba, um cardápio de comida contemporânea com inspiração mediterrânea e um toque de brasilidade, sem interferir no carro chefe da casa que ainda é a cozinha oriental que, não por acaso, se mantém lá, independente da dele.

Vieiras com batata doce, purê de maçã e emulsão de laranja

Foi a sopa no mel! Cauteloso – afinal não se pode mexer no bolo enquanto está no forno – Lago foi aos poucos propondo mudanças, azeitando a equipe e apresentando suas criações num cardápio semanal de almoço executivo onde propõe entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. A ideia era testar a aceitação do público para a mais nova proposta da casa. A cada semana, como fazia no Villa Bahia, o chef apresentava um novo menu servido ao meio-dia.

Camarões flambados na cachaça com arroz negro

Embora distante do Centro Histórico, onde conquistou uma legião de fãs de sua cozinha, os antigos clientes foram chegando, os frequentadores da casa assimilando as novidades e eis que chegou a hora do chef cravar sua assinatura num cardápio à la carte. E não entregou menos do que se espera do seu talento. O novo menu trouxe referências de sua antiga casa e, claro, novas criações, seu passatempo preferido na cozinha.

Pato confitado com molho de vinho do porto

Assim, Guto Lago, reconhecido pelo público e pela crítica, eleito Melhor Chef do Ano e Melhor Menu Executivo pela Revista Veja Salvador, voltou ainda mais pleno à cena gastronômica local. E pode acreditar, o chef que tem como primeira formação o curso de Farmácia, continua exercendo seu poder de transmutar ingredientes em outros, promovendo verdadeiras alquimias na cozinha.

Cupim prensado ao molho roti com purê de banana da terra, farofa de beiju e couve crocante

Com passagens por restaurantes de renome internacional, como o do Hotel ABaC, do Chef Jordi Cruz (três estrelas Michelin), em Barcelona, Lago criou um cardápio onde passeia entre as cozinhas do Mar Mediterrâneo sem esquecer de exaltar sua brasilidade valorizando e resgatando insumos locais em seus pratos.

Berinjela assada e recheada com queijo grueyer: opção vegana

Das entradas às sobremesas, sobram sabores, saberes e domínio total das técnicas da gastronomia. Apesar do cardápio enxuto – como deve ser - difícil sugerir um menu completo diante de tão bem elaboradas opções. Arrisco aqui com começar com a croquete de siri catado e a terrine de berinjela com queijo de cabra de entrada, seguido pelo Camarão com arroz negro e banana da terra e de sobremesa o bolinho de estudante com sorvete de jabuticaba adoçado com doce de leite. Perfeito!

Bolinho de estudante com sorvete de jabuticaba adoçado com doce de leite: sugestão de sobremesa

Mas guloso que sou, não resisti a outras opções como o Pato confitado com purê de maçã, batatas e molho de vinho do porto. Isso depois de provar o Cupim Prensado (que já é um sucesso no delivery da casa), o steak tartar (que de tão bonito dá pena de comer) e arrematado com a sobremesa feita com pera em calda de hibisco com creme de iogurte e caramelo de amendoim.

Lombo de bacalhau do porto com purê de mandioquinha

Satisfeitíssimo! Por ora, digo! Vou voltar lá para provar o Carré de Cordeiro com ratatouille e outras delícias as quais já fiquei de olho grande como o Bacalhau com Alho Poró, mandioquinha e farofa de ervas feito com pão ralado, as Vieiras com batata doce e emulsão de laranja servidas com compotas de maçã e o bolo de chocolate com avelãs, um clássico do chef que ele trouxe para o Haack Contemporâneo. Ficou com vontade de ir lá, né? Pois vá, mas leve junto um conselho: não se apegue muito ao ambiente que ainda conserva a decoração moderna de sushibar, afinal o melhor da casa sai da cozinha.

Pera com calda de hibisco: sobremesa imperdível

Serviço:

Haack Contemporâneo

@haak_restaurante

Alameda Salerno, 49, Pituba

Telefone 71 99245-7754