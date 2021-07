Chefs de cozinha ensinam receitas fáceis e práticas de sopas para amenizar o friozinho

Tempo frio pede comida quente. Então, seguindo a risca aquele velho ditado popular que diz que “cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém”, que tal aproveitar esse raro período de temperaturas mais baixas para abusar de uma comidinha que todos começam a experimentar na mais tenra idade?

Estamos falando da sopa, aquele caldinho quente que alimenta o corpo e a alma e, de quebra, ainda aciona a memória afetiva. Ao longo dos anos, as receitas foram ficando mais sofisticadas, ganharam nomes mais requintados e até oscilam entre quentes e frias, mas, cá pra nós, pouca gente dispensa uma sopinha quentinha.

Então, declaramos: está aberta a temporada de sopas. E para ajuda-lo a surpreender quem você gosta – sim, porque sopa remete a afeto – fomos pedir ajuda a uma turma de cozinheiros e reunimos cinco receitas que vão aquecer as noites do famoso inverno baiano.

Do chef ítalo-brasileiro Sergio Arno, apresentamos a receita da Sopa de Feijão Branco e Linguiça Defumada e Camarões que você pode preparar em casa ou degusta-la no restaurante La Pasta Gialla. Da chef Karine Poggio, que atualmente comanda a cozinha do Coffeetown, a sugestão é um caldo de abóbora com gengibre que é de repetir o prato.

Sopa de feijão branco, linguiça defumada e camarôes por Sergio Arno (Divulgação)

Já o chef Guto Lago, que durante oito anos comandou a cozinha do Villa Bahia e, atualmente, montou um catering com várias de suas criações que podem ser adquiridas exclusivamente por delivery, preparou duas receitas especiais para os leitores do CORREIO. A primeira é uma Sopa de Batata Doce com coco e abóbora com manga, e a outra é uma Sopa de Cogumelos que é de comer rezando.

E, como a cautela fica a seu critério, vamos apenas de canja de galinha numa receita superafetiva da chef Rosa Guerra, do restaurante Larriquerri. Então, mantenha, se possível, a cautela e aproveite todas elas, uma de cada vez, claro!



RECEITAS



Sopa de Feijão Branco e Linguiça Defumada e Camarões

(Sergio Arno, La Pasta Gialla):



Ingredientes: 300g de feijão branco com caldo/ 100g de linguiça calabresa/ 90g de camarão/ 1 colher de sopa rasa de cebola/ 1 colher de café de alho/ 1 colher de sopa de tomate pelado, 1/2 colher de café de salsinha picada/ 1 colher de café de azeite/ sal, caldo de legumes e pimenta do reino.

Preparo: Aquecer o azeite, juntar a cebola e o alho e refogar rapidamente. Juntar o feijão já cozido com o caldo do cozimento, caldo de legumes e o molho de tomate. Juntar na panela a linguiça calabresa fatiada, cozinhar em fogo médio até que o caldo comece a encorpar. Adicionar ao cozimento os camarões temperados com sal e pimenta do reino, deixar cozinhar por mais alguns minutos até que os camarões estejam rapidamente cozidos. Corrigir o sal. Se necessário, adicione mais caldo. Servir com pão italiano fatiado.

Caldinho de abóbora com gengibre da chef Karine Poggio (Frederico Pimentel/Divulgação)

Caldinho de Abóbora com Gengibre

(Karine Poggio – Coffeetown)



Ingredientes: 2 kg de Abóbora Japonesa/ 300g de Cebola/ 2 dentes de Alho/ 60g de Gengibre/ 1 pimenta dedo de moça/ 30 ml de azeite de oliva/ 2 litros de água/ Sal e coentro a gosto

Preparo: Refogar a cebola e o alho no azeite até dourar. Acrescentar a abóbora descascada, o gengibre, a pimenta e o coentro, colocar a água. Cozinhar até que a abóbora fique tenra. Processar o caldo no liquidificador e acertar o sal. Servir com uma porção de frango desfiado ou torradinhas amanteigadas. Rendimento: 10 porções de 400g.

Sopa de batata doce com coco e abóbora com manga do chef Guto Lago (Divulgação)

Sopa de Batata Doce com Coco e abóbora com manga

(Guto Lago – Guto Lago Cozinha Afetiva)



Ingredientes: 500g de batata doce em cubos/ 500g de abóbora em cubos/ 300g manga madura em cubos/ 1 pimenta dedo de moça picada/ 150g cebola picada/ 2 dentes de alho/ 600 ml de leite de coco fresco/ 1 limão/ 50ml de azeite de oliva/ 1 pitada de noz moscada/ Coco em lâminas com a casca/ Cebolinha, salsa e coentro para decorar/ Pimenta-do-reino e sal a gosto/ 1 litro de caldo de legumes



Preparo:

Batata Doce: Refogue a metade da cebola e o alho com 30ml de azeite de oliva, acrescente a pimenta dedo de moça e refogue mais um pouco. Adicione a batata doce e o caldo de legumes. Deixe cozinhar em fogo baixo por 20 minutos ou até a batata estiver macia. Escorra a batata e bata no liquidificador com o leite de coco, até cremosa. Acerte o sal. Reserve.

Abóbora: Na panela, refogue o restante da cebola em 30ml de azeite de oliva e um dente de alho, junte o caldo de legumes, a noz moscada e a abóbora. Cozinhe por 20 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e acrescente o suco de limão. Após cozida, bata no liquidificador com a manga em cubos até adquirir consistência cremosa. Leve ao fogo para aquecer e acerte o sal.

Finalização: Com as duas sopas prontas e na mesma textura, coloque uma concha de cada ao mesmo tempo no prato ou recipiente que vai ser servido, sem misturar, permanecendo de duas cores. Decore com o coco em lâminas, o cheiro verde e a manga em cubos, se desejar.

Sopa de cogumelos do chef Guto Lago (Divulgação)

Sopa de Cogumelos

(Guto Lago – Guto Lago Cozinha Afetiva)

Ingredientes: 200 g de cogumelo Paris/ 350g de mix de cogumelos (Porto Belo, shitake e shimeji)/ 150g de alho poró/ 110 g de cebola picada/ 50ml de vinho branco/ 1 buquê garni/ 50g de manteiga sem sal/ 500 ml de caldo de legumes/ 330 ml de creme de leite fresco/ 65 ml de azeite de oliva/ 50 ml de café coado/ 50g de chocolate meio amargo./ 1 dente de alho/ sal e pimenta-branca moída na hora a gosto

Preparo: Fatie todos os cogumelos e reserve. Refogue a cebola e o alho poró no azeite de oliva e na manteiga. Acrescente o alho e refogue mais 2 minutos no fogo baixo. Junte todos os cogumelos e refogue lentamente, acrescente o vinho e deixe evaporar o álcool. Acrescente o caldo de legumes, o buquê garni e cozinhe por 10 minutos. Acrescente 180 ml de creme de leite e deixe em fogo médio por 15 a 20 minutos. Tempere com sal e pimenta. Deixe esfriar durante 10 minutos, retire o buquê garni e bata no liquidificador. Reserve. Bata 150 ml do creme de leite restante até virar um creme chantilly. Reserve. Derreta o chocolate e misture ao café coado. Reserve

Montagem: Coloque uma colher de chá da mistura de café com chocolate no fundo do prato, acrescente o creme de cogumelos e finalize com chantilly, brotos e uma fatia de queijo parmesão.

Canja de galinha preparada pela chef Rosa Guerra do Larriquerri (Divulgação)

Canja de Galinha

(Rosa Guerra – Larriquerri)

Ingredientes: Um peito de frango/ 1 xícara de arroz branco/ 2 batatas/ 2 cenouras/ 1 cebola picada/ 1 tomate picado/ 1 colher de sopa de azeite de oliva/ Coentro, sal e pimenta do reino a gosto.

Preparo: Refogue o frango com o azeite e a cebola. Quando dourar, adicione o alho e tomate. Deixe o frango cozinhar e, em seguida, acrescente a cenoura e a batata. Deixe cozinhar por 15 minutos. Com o fogo brando, adicione o arroz, deixe mais 15 minutos e acrescente o coentro picadinho.





Sopa de cebola com massa folhada gratinada

(Rui Carneiro – Casa do Chef Coité)



Ingredientes: 2 cebolas/ 100g de massa folhada / 30ml de creme de leite / 200ml de molho roti / 20g de manteiga / 50gde parmesão / Sal e pimenta agosto

Preparo: Corte as cebolas à moda Julienne. Em uma panela, refogue as cebolas junto com a manteiga até ficar bem dourada , depois adicione o creme de leite, o molho roti e deixe ferver por 5 minutos em fogo baixo. Coloque em uma sopeira, cubra com a massa folhada e leve ao forno a 200ºC até a massa ficar dourada.

Serviço:

@lapastagiallassa

@larriquerri

@coffeetownsalvador

@gutolago

@casa_do_chef_coite