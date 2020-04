Chefs premiados ensinam a preparar receitas fáceis e práticas

Em tempos de reclusão forçada, cozinhar pode ser uma maneira prazerosa de ocupar as horas. E lucrativa! Afinal quem não gosta de comer bem? Se não dá para ir ao restaurante, as receitas do chef vêm até você. O CORREIO convidou cinco chefs tarimbados e eles, generosamente, aceitaram criar receitas simples que podem ser feitas em casa, com os ingredientes que não costumam faltar na sua cozinha.

A maioria preparou – e fotografou – pratos que costumam comer no seu dia a dia. Fabrício Lemos, comandante dos premiados restaurantes Ori e Origem, fez um baião de dois que, segundo ele, faz um enorme sucesso em casa. Sua mulher, a chef confeiteira Lisiane Arouca, mandou bem num bolo de tangerina feito no liquidificador que vai adoçar seu café da manhã ou da tarde. Já o chef Massimo Cremonini (do Cremonini), italiano que é, preparou massa com molho de gorgonzola que é de comer rezando.

Mas se é de peixe que você gosta, o chef Lomanto Oliveira, do restaurante Fasano, criou uma receita de um peixe com poucos ingredientes, mas com um sabor inigualável. Para completar o mix, Guto Lago (ex-chef do Villa Bahia) criou uma receita vegetariana para quem é bom de garfo, mas está preocupado em manter a forma. E aí, se animou para encarar a cozinha? Então, vai lá, mãos à obra, e bom apetite!



(Foto:Massimo Cremonini)

Massa com molho de gorgonzola do chef Massimo Cremonini

Massa com molho de queijo gorgonzola, nozes, pera e camarão (Chef Massimo Cremonini - Restaurante Cremonini)

Para 4 pessoas

INGREDIENTES

400 g de massa pene (pode escolher outros tipos de massas)

4 peras portuguesas

150 g de queijo gorgonzola

480 g de camarão fresco

800 ml de leite

60 g de farinha de trigo

60 g de manteiga

80 g de nozes

Sal e pimenta do reino a gosto



PREPARO

Descasque as pêras, tire as sementes, corte em cubos e bata no liquidificador (separe uma pêra para decorar os pratos).

À parte, faça o molho bechamel misturando a manteiga, a farinha e o leite. Primeiro, coloque a manteiga na panela, depois junte a farinha e, quando formar uma massa, coloque o leite. Mexa a mistura em fogo baixo até ficar com uma boa consistência. Depois, junte o sumo da pera, o gorgonzola e as nozes picadas tipo farofa. Reserve e mantenha o molho quente até a massa ficar pronta. Puxe o camarão no azeite com sal e pimenta do reino. Após esse passo, escorra a massa, junte ao molho misturando bem e prepare os pratos. Decore com nozes, gorgonzola, camarão e bom apetite!

(Lomanto Oliveira/Divulgação)

Chef do Fasano, Lomanto Oliveira, mandou bem no Peixe ao molho meditterâneo

Robalo grelhado com molho mediterrâneo (Chef Lomanto Oliveira - Fasano)

Para 2 pessoas

INGREDIENTES

400 gramas de filé de robalo

30 ml de azeite

Sal e pimenta a gosto



PREPARO

Tempere o peixe com sal pimenta e um pouco do azeite,

Em uma frigideira pré-aquecida grelhe o peixe dos dois lados, regue com o restante do azeite cubra até dar o ponto e reserve.



MOLHO

20 ml de azeite

40 gramas de cebola roxa em cubos

15 gramas de alcaparras

70 gramas de tomate uva

20 gramas de azeitona preta

80 gr de molho de tomate

Manjericão, salsinha e pimenta moída a gosto.

Na mesma frigideira que o peixe foi grelhado coloque a cebola e deixe suar, adicione os outros ingredientes com exceção do molho de tomate, salsinha e manjericão, deixe cozinhar um pouco e adicione o outros ingredientes. Reserve



LEGUMES GRELHADOS

1/2 berinjela

1/2 abobrinha

6 unidades de funghi shitake

4 unidades de aspargos

30 ml de azeite

Sal e pimenta a gosto

Em uma frigideira aquecida coloque um pouco de azeite e grelhe os legumes, tempere com sal e pimenta. Para montar o prato, disponha os legumes, o peixe e regue com o molho, decore com salsinha e manjericão.

(Fabricio Lemos/Divulgação)

Chef Fabrício Lemos diz que Baião de Dois é seu prato preferido

Baião de Dois - Chef Fabrício Lemos (Restaurantes Ori e Origem)

Para 4 pessoas



INGREDIENTES

500g de arroz tipo agulhinha cozido

500g feijão verde coZido

50g queijo coalho ralado

50g parmesão ralado

50g manteiga de garrafa

1 dente de alho picado

1/2 cebola picado

Coentro

Cebolinha

50g carne de fumeiro picada

50g bacon picado

50g carne de panela picado

200ml de caldo de carne (feito da carne de panela diluído )



PREPARO

Puxe o bacon na manteiga de garrafa, em seguida adicione, o fumeiro, alho e cebola. Quando o alho dourar acione o feijão, o caldo, o arroz. Tempere com sal. Finalize com o queijo coalho, parmesão, coentro e cebolinha. Mexe bem até incorporar todos os ingredientes



FAROFA DE TAPIOCA

100g de tapioca flocada

Cebola

Manteiga

Coloque a tapioca no forno até ficar crocante, em seguida puxe a cebola na manteiga e adicione a tapioca. Mexe bem por cerca de 5 min em fogo médio. Tempere com sal e sirva. Dica do chef: Para servir o baião, coloque um ovo frito em cima e sirva com a farofa de tapioca.

(Fabricio Lemos/Divulgação)

Confeiteira Lisiane Arouca ensina a fazer o Bolo de Tangerina

Bolo de Tangerina - Chef PatissiereLisiane Arouca - (Ori e Origem)

Para toda a família



INGREDIENTES

No liquidificador, coloque:

2 tangerinas pequenas ( gomos)

Raspas de tangerina

4 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara de óleo

2 caixas de iogurte

1 pitada de Sal



PREPARO MASSA

1 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

3/4 xícaras de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico

Junte os líquidos e os secos e coloque em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos.



CALDA

1 xícara de suco de laranja

1 xícara de açúcar

Leve ao fogo os dois ingredientes e deixe ferver até engrossar levemente. Assim que o bolo sair do forno, jogue imediatamente a calda sobre o bolo.

(Foto:Guto Lago/Divulgação)

Repolho assado com purê de cenoura ajuda a reforçar a imunidade segundo o chef

Repolho assado com purê de cenoura (Receita Vegana do Chef Guto Lago)

Para duas pessoas

INGREDIENTES

1/2 repolho branco e firme

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de shoyo

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO

Pré-aqueça o forno a 220 graus. Corte o repolho em duas metades e reserve. Misture o azeite com o shoyo, gengibre, mel, sal, pimenta e regue o repolho por dentro e por fora, certificando que fique todo besuntado. Disponha os repolhos em uma assadeira com a parte “cortada” para baixo. Cubra com papel laminado e leve ao forno por 30 minutos. Na metade do cozimento retire o papel e deixe dourar.

CREME DE CENOURA COM LARANJA

500g de cenoura

50g de manteiga

1 laranja (raspas e suco)

Sal e pimenta a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de cominho em pó



Preparo:

Raspe e lave as cenouras, cozinhe-as por 20 minutos no vapor e logo em seguida passe pelo espremedor. Acrescente a manteiga, tempere com sal, pimenta e misture até incorporar a manteiga completamente. Acrescente o suco e as raspas da laranja. Misture bem. Acrescente o azeite numa frigideira e adicione o cominho em pó e frite até dourar. Despeje sobre o purê.



Montagem:

Em um prato, centralize o purê de cenoura, coloque o repolho por cima e finalize com o molho do assado e gemas de ovos cozidas e peneiradas.