Chegou a hora de declarar o IR: o que fazer com as suas ações?

Chegou a hora: abril é o último mês para que os contribuintes declarem o seu Imposto de Renda. E com a taxa de juros chegando a 2% em 2020, muitos brasileiros optaram por sair da Poupança no último ano e adquiriram títulos de renda fixa, assumiram cotas em fundos de investimento ou compraram ações.

Por isso, nessa série de guias publicada pelo CORREIO, estamos tirando dúvidas de novos investidores sobre como declarar esses rendimentos à Receita Federal. No primeiro capítulo, abordamos títulos de renda fixa, como os do Tesouro Direto, CDBs, entre outros.

Neste segundo guia, vamos abordar os títulos de renda variável, sobretudo as ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Afinal, até para quem é investidor ‘das antigas’, declarar esses rendimentos à Receita Federal costuma ser uma tarefa um tanto desafiadora. Imagine, então, para quem está apenas começando, e é público-alvo dessa série do CORREIO.

“Quando se fala de renda variável, é preciso que a pessoa tenha organização, alguma habilidade para mexer em planilhas e muita paciência. Se a pessoa tiver esse perfil, ela até consegue fazer a declaração por conta própria. Mas se o investidor não tem esses requisitos, recomenda-se que procure o auxílio de um profissional”, diz Denilson Teixeira, contador especialista em investimentos.

Quando você adquire uma ação, pode obter rendimentos de várias formas. Geralmente dá-se pela venda desses títulos (ganho de capital), mas também é possível ter ganhos com dividendos, ou seja, parte do lucro da empresa, ou pagamento de juros sobre capital. E cada um desses casos segue uma linha de tributação.

“Existem algumas armadilhas na renda variável em que o investidor pode correr o risco de pagar mais do que deveria. E se você pagar menos, a Receita Federal vai para cima de você, o ‘leão te pega’, como dizem. Mas se você pagar mais do que deveria, ninguém vai te avisar nada, não”, completa o especialista.





Bolsa não tem limite

Quando se trata de outros rendimentos, como salário, há um determinado piso para que o contribuinte seja obrigado a declarar seu Imposto de Renda. Em 2020, é de R$ 28.559,70. Ou seja, todos que recebem menos do que isso estão livres de fazer a declaração.

Mas quando se trata do mercado financeiro, a coisa muda. “Se você colocou um real na Bolsa em 2020, você será obrigado a declarar o seu Imposto de Renda. Assim que o seu CPF entra no mercado financeiro, a declaração é compulsória. Mesmo se você nunca tiver trabalhado, assinado carteira ou recebido salário”, explica Denilson Teixeira.

Aqui, é preciso lembrar: a declaração não se confunde com pagamento. Ou seja, mesmo que todos os seus rendimentos sejam isentos de IR - existem exceções e regras de isenção mesmo na renda variável, como veremos adiante -, você é obrigado a declarar todos os seus valores à Receita Federal.

É o caso, só para recapitular, da sua tradicional Poupança. Trata-se de um ativo de renda fixa isento do Imposto de Renda. Ainda assim, quando a declaração se torna obrigatória, é necessário declarar o saldo final dela ao final do ano-base - no atual caso, 2020 - e a comparação com o saldo no término do ano anterior (2019).

Depois de declarar, aí sim, num segundo momento do preenchimento da ficha do IR, será possível classificar o rendimento como tributável ou não, onde será calculada a alíquota sobre ele.

“Esse é um erro muito comum entre alguns investidores, sobretudo os iniciantes. A pessoa acha que pode operar na bolsa, sem declarar nada. Mesmo que seja um volume muito pequeno, é preciso declará-lo à Receita Federal”, orienta o contador.





Quem está isento?

Apesar da rigorosidade na declaração, a Receita Federal libera boa parte dos investidores pessoa física do pagamento do Imposto de Renda. Sim, porque há um ‘piso’ mensal para que o contribuinte pague o tributo, que é de R$ 20 mil em operações comuns.

Como assim? Digamos que você possui várias ações em carteira. Se, dentro de um mês, você vender menos de R$ 20 mil dessas ações em operações comuns, pode ficar despreocupado: é preciso declarar, mas não haverá incidência do tributo.

Ou seja, o investidor está isento do pagamento do IR, mas não da declaração. “Ele precisa declarar o imposto de renda. Porém, não vai declarar como um ‘rendimento tributável’, mas sim como um ‘rendimento isento ou não-tributável’”, orienta o contador.

Porém, se a movimentação for maior do que R$ 20 mil no mês, então é preciso recolher o IR. Esse número leva em conta o valor total das ações negociadas, e não o quanto alguém lucrou com a venda.

“Como assim? Digamos que você vendeu R$ 30 mil em ações na Bolsa dentro do mesmo mês, e assim obteve um ganho de capital de 10% - ou seja, R$ 3 mil. Então o volume da venda ultrapassou o ‘piso’ estipulado pela Receita Federal, e o tributo será cobrado sobre o lucro”, explica Denilson Teixeira.

E de quanto é a alíquota nesse caso? De 15%, o mínimo das operações com ações. Essa taxa vai incidir sobre o valor do ganho de capital, que foi de R$ 3 mil - ou seja, o contribuinte terá que pagar de IR R$ 450.

Há uma exceção importante: essa regra vale para operações comuns, ou seja, quando você adquire a ação num dia e vende, no mínimo, no outro. Não é o caso do chamado ‘day trade’, quando o especulador adquire e vende ações no mesmo dia. Nesses casos, o pagamento é obrigatório, seja qual for o montante negociado, e a alíquota é de 20%.





Prazo

Eis aqui um ponto fundamental sobre renda variável: se você negociou mais do que R$ 20 mil em ações num mês, então não pode esperar até o ano seguinte para declarar e pagar o seu Imposto de Renda. A declaração precisa ser imediata.

“O investidor precisa declarar e pagar o Imposto de Renda até o último dia útil do mês seguinte. Ou seja, se você negociou mais do que R$ 20 mil em março de 2021, terá até 30 de abril deste ano para informar à Receita Federal e pagar seus 15% sobre o rendimento”, destaca Denilson Teixeira.

O pagamento se dá por meio do DARF (Documento de Arrecadação à Receita Federal), emitido no Sicalcweb, portal da Receita ou diretamente no internet banking das instituições bancárias. Nele, o investidor precisa informar o valor a ser pago, ou seja, os 15% ou 20% sobre o lucro, além do período de apuração, onde será informada a data do último dia do mês da negociação. O código é o 6015, válido para todas as operações da Bolsa.

Mas, e no ano seguinte? O contribuinte precisa declarar novamente à Receita Federal aquela renda obtida? Sem dúvidas: “No momento da declaração anual, você declara novamente o quanto vendeu, o quanto obteve de rendimento e o quanto já pagou de imposto”, diz o contador.

“Nesse novo momento da declaração é que o sistema da Receita vai averiguar se o que você pagou corresponde realmente ao que você negociou e se ficou alguma diferença, se teve algum erro. Se houver algo errado, ele vai te informar a diferença no valor e você vai ter que pagar”, completa.

Na prática, é como se o Imposto de Renda cobrado sobre os rendimentos de negociações na Bolsa fossem retidos na fonte - tal qual o salário que você recebe -, mas quem faz o cálculo é você mesmo.





Punições

É claro que existem punições para os investidores que não paguem mensalmente o imposto por meio do DARF, caso ele venda mais do que R$ 20 mil em ações num mês. “Muitos investidores novos cometem esse erro. Eles não sabem ou não são informados de que é preciso pagar logo o imposto. Acham que só pagam no ano seguinte”, diz Denilson Teixeira.

“É muito importante ficar atento a isso. Se a pessoa não pagar até o último dia útil do mês seguinte às negociações, terá que depois pagar multa diária de 0,33%, de até no máximo 20%, mais juros mensais igual à Selic do período”, explica o especialista.

Ou seja, se o investidor não acompanhar o volume de ações que vendeu num mês, pode ser duramente multado e ainda pagar mais do que um ano de juros. Por isso, a organização já citada aqui é tão importante.

“Na renda variável, você é quem calcula o imposto que vai pagar. Seja em mercado de ações, seja em minicontratos, em contratos de índice ou contratos de dólar. Você precisa acompanhar tudo, calcular e pagar o seu imposto”, salienta o especialista.

“O ideal, portanto, é que as pessoas sempre façam planilhas para terem seu controle bem ajustado. E ainda tem que ficar atento para subtrair as taxas de corretagem e o imposto já retido na fonte pela corretora. Por isso, para os que não têm essa habilidade, é melhor pedir o auxílio de um contador”, completa Denilson Teixeira.





Outros casos

Ainda em relação ao mercado de ações, existem outras formas de rendimento, como os dividendos pagos pelas empresas ou os juros sobre capital próprio. Em ambos os casos, o investidor não precisará pagar imposto de renda. Porém, por motivos diferentes.

Os dividendos são rendimentos pagos aos acionistas a depender do lucro da companhia num determinado período. Já os juros sobre capital próprio são pagos a depender de uma decisão da empresa em assembleia e são tratados como despesa pela empresa. A decisão entre o pagamento de um ou outro é tomada, normalmente, pelo conselho de administração da companhia.

Apesar de, na prática, os pagamentos serem muito parecidos, quando se trata de Imposto de Renda essas diferenças tornam-se cruciais. Assim, determinam também a forma como esses rendimentos serão declarados.

“Os dividendos são apurados após o lucro da empresa. Então, entende-se que a empresa já apurou o Imposto de Renda para chegar ao lucro. Logo, os dividendos são ‘rendimentos isentos e não-tributáveis’, e devem ser declarados assim, através do código 9 na ficha, que diz ‘lucros de dividendos recebidos’”, orienta o contador.

“Os juros sobre capital próprio são antes do lucro, tratados como despesa pela empresa e o Imposto de Renda é pago pelo investidor, que já recebe o valor líquido. Ou seja, é retido na fonte. Sendo assim, deve ser classificado como ‘rendimento sujeito à tributação exclusiva’ e deve ser informado na ficha o código 10, que é exatamente ‘juros sobre capital próprio’”, complementa o especialista.