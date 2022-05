'Cheguei ao topo', diz Elaine Bast sobre pedido de demissão da Globo

Na última sexta-feira, 20, a jornalista Elaine Bast pediu demissão da Rede Globo após um período de 23 anos na emissora. Nesta segunda-feira, 23, ela usou as redes sociais para falar sobre sua trajetória na empresa e explicar a motivação para sair "Comecei no Bom Dia Brasil, logo após ter saído da Gazeta Mercantil, um jornal que era voltado para empresas e mercado financeiro. Não foi um início fácil. A TV era um mundo completamente diferente para mim, com uma linguagem própria", lembrou.



"E posso dizer que tive os melhores professores lá dentro: editores, colegas de profissão, chefes". completou. Elaine disse ainda que passou por todos os jornais da casa até chegar o convite para ser correspondente em Nova York.



Logo após ter retornado ao Brasil, acabou descobrindo um câncer de mama. "Coincidentemente no dia em que havia feito uma matéria sobre o mesmo assunto para o Jornal Nacional. Recebi todo o apoio da empresa para me tratar. E a solidariedade dos colegas "



Ela falou sobre os desafios na sua vida até chegar na motivação para o pedido de demissão. A jornalista afirmou que já tinha alcançado o posto máximo que conseguiria na emissora e, por isso, não queria ficar nesse lugar cômodo.



"Cheguei ao topo que poderia chegar dentro dessa empresa que sempre me acolheu. E agora decidi partir para novos caminhos. Não sou de me acomodar. E o mundo tem se aberto a tantas novas possibilidades, novas linguagens, novas maneiras de contar histórias", finalizou.