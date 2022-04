Cheia de sotaques, Alexa busca paradeiro do Coelhinho da Páscoa

A Amazon arrumou uma maneira bem legal de entrar no clima da Páscoa usando a Alexa, sua famosa e querida assistente inteligente. Ao perguntar "Alexa, você viu o Coelhinho da Páscoa?” ou “Alexa, você sabe onde está o Coelhinho da Páscoa?", o usuário ouve testemunhos com diversos sotaques, de várias partes do Brasil, que contam onde viram o peludinho pela última vez.

Os depoimentos vêm de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Pará, Pernambuco, Paraná, Bahia, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a Amazon, "cada um diz uma coisa, do jeito típico de sua região, em uma grande homenagem aos diferentes "Brasis" refletidos na nossa linguagem verbal tão característica".

Já neste domingo (3), começam as respostas especiais da Alexa, numa espécie de pré-caça aos ovos de chocolate. Haverá comandos "bom dia" e "tudo bem" inusitados a cada semana, dando continuidade às buscas do coelhinho e contando os dias para a Páscoa. Para fazer parte da bricnadeira, é só dizer: “Alexa, bom dia” e "Alexa, tudo bem?".

A Alexa também terá outros comendos especiais para a data festiva:

● “Alexa, quando é a Páscoa?”

● “Alexa, qual a origem do coelho da Páscoa?”

● ”Alexa, me fale curiosidades sobre a Páscoa”

● “Alexa, quantos dias faltam para a Páscoa?”

● “Alexa, o coelho da Páscoa existe?”

● “Alexa, quando chega o coelho da Páscoa”

● “Alexa, quem é o coelho da Páscoa?”

● “Alexa, quantas horas faltam para a Páscoa?”

● “Alexa, quanto tempo falta para a Páscoa?”

● “Alexa, conta uma piada de Páscoa”

● “Alexa, faça uma chamada para a Vovó” (nesse caso, paara fazer chamadas entre dispositivos ou aplicativo Alexa é necessário importar os contatos no app Alexa)