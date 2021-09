Chico Buarque e Carol Proner se casam em Petrópolis

Foto: Cartório de Itaipava/Divulgação

O cantor Chico Buarque, 77 anos, e a advogada Caroline Proner, 47, se casaram na manhã deste sábado (18), numa cerimônia íntima restrita a parentes e amigos, em um cartório de Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os dois estão juntos há quatro anos e tiveram os planos de casamento revelados em agosto.

Discretos, os dois não compartilharam imagens do momento nas redes sociais, mas fotos registradas pelo perfil do cartório no Instagram "entregaram" o casal.

"Para nós celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Carol Proner! Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos", diz o post na página do órgão de ofício.

A cerimônia foi simples, com pouquíssimas pessoas. Carol, que também é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), optou por um figurino discreto: uma blusa de renda branca e uma calça bege. Usando máscara de proteção contra a covid-19 em parte da cerimônia, o cantor e compositor escolheu uma calça preta e uma blusa de botão.

Chico é pai de Helena, Sílvia e Luísa, as três do casamento com Marieta Severo, 74. Os dois ficaram juntos por 33 anos e se separaram em 1999. Antes de Carolina, o artista namorou a cantora Thais Gulin, 41, durante cinco anos. Já Carol é mãe de Francisco, 21, e Bárbara, 20, de relacionamentos anteriores. No ano passado, ela virou avó pela primeira vez.

O namoro dos dois começou durante os encontros realizados para a definição da candidatura de Lula nas eleições de 2018 para presidente. Com informações da Folha e O Dia.