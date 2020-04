Chuva nos últimos três dias supera média histórica em Salvador

A quantidade de chuva que caiu sobre Salvador nos últimos quatro dias superou a média histórica do mês de abril, disse Sosthenes Macêdo, diretor geral da Defesa Civil (Codesal). Normalmente, o acumulado médio do período é de 295,7 milímetros. Nos últimos três dias, foram 350 milímetros. Desde o dia 1º, chegou a chover mais de 500 milímetros em seis bairros da cidade.

A chuva da noite deste sábado (25) acendeu ainda mais o alerta da Codesal. Os bairros com maior índice de chuva foram Bom Juá, Monte Serrat, Pituba, Liberdade e Santa Luzia. A previsão para as próximas horas é de chuvas fracas a moderadas, informou a Codesal.

Desde o início do mês até agora, as localidades que mais choveram foram Caminho das Árvores, Matatu, Pituba (Parque da Cidade), Centro, Retiro, Castelo Branco, Liberdade, Stiep, Pirajá e Brotas. O cálculo foi feito pela Codesal, a pedido do CORREIO.

Lista dos 10 bairros mais chuvoso (Fonte: Codesal)

Os meses de abril e maio são justamente os mais chuvosos do ano. Maio é o campeão. Os motivos, explicam os meterologistas, variam da chegada de massas de ar frio às características próprias de estações de transição - como a primevera e o outono, estação regente até 20 de junho.

No momento, há risco para deslizamento de terra, devido ao solo encharcado em algumas localidades da cidade. As comunidades de Bosque Real, em Sete Abril, e Baixa do Cacau, em São Caetano, foram visitadas na manhã deste domingo, pela quantidade acumulada de chuva.

Na Região Metropolitana de Salvador, desde a tarde deste sábado (25), a chuva provoca transtornos. Moradores de comunidade de comunidades de Lauro de Freitas gravaram e fotografaram carros quase submersos pela água e perdas pela quantidade de chuva. Em Itapuã, a situaçã foi semelhante.