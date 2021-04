Cineasta baiano Lula Oliveira estreia na literatura infantil

O baiano Lula Oliveira é cineasta e, além de dirigir seus filmes, escreve os roteiros em parceria com colegas. Portanto, é um criador de histórias profissional. Mas Lula, antes mesmo de ser cineasta, há 20 anos, quando ia pôr a filha Clara Lua para dormir, já se revelava um bom criador - e contador - de histórias.

Clara Lua tinha entre dois e três anos quando ouviu pela primeira vez a história criada pelo pai, de uma estrelinha que saía do céu para passear sozinha na Terra e não encontrava o caminho de volta para casa. Aqui no Planeta Azul, conhecia amigos que a ajudariam no retorno ao lar.

Agora, que Clara Lua já tem 21 anos, Lula resolveu publicar em livro a história que encantava a filha. A Estrelinha Fujona, que será lançado em uma live neste sábado, inaugura o selo Ouricinho, da Pinaúna Editora.

A ilustradora Fernanda Bastos

E não era só Clara Lua que gostava da história. Valentina, a filha mais nova de Lula, agora com 14 anos, também queria saber como a estrela Jakaira voltava para casa. O autor lembra que, desde a primeira vez que contou, a história fluiu facilmente: “Deitei com Clara para botar ela pra dormir. Tinha uma visão do céu estrelado e comecei a contar pra ela. Tenho a sensação que recebi a história de uma entidade”.

E Lula continuou a contar a história para outras crianças: o filho da namorada, a filha do amigo...Embora angustiante - afinal Jakaira ficava perdida dos pais -, a história encantava meninos e meninas.

“A estrelinha saía do céu para conhecer a Terra, mas percebeu que tinha se perdido e ela se arrependia porque saía de casa escondido dos pais. Era um recado para minha filha: faça o que quiser, mas, por favor, me avise”, observa Lula.

A ilustração de A Estrelinha Fujona é de Fernanda Bastos, que também é cineasta e estreia no universo infantil. “Mesmo sem experiência em trabalho para criança, quando comecei, parecia que aquilo era parte do meu dia a dia”, diz a ilustradora.

O desafio para ela foi criar o céu, de onde vinha Jakaira . “A Terra era mais fácil, afinal é aqui que a gente vive. Mas para o céu, tive que recorrer à imaginação”, afirma Fernanda. A ilustradora imprimiu uma certa “brasilidade” nas ilustrações. “Me coloquei no lugar de Jakaira e imaginei ela subindo em árvores, comendo banana...”.

Texto Lula Oliveira

Ilustração Fernanda Bastos

Selo Ouricinho

Preço Físico: R$ 40 | Digital: R$ 25 (pinaunaeditora.com.br)

Lançamento Sábado (10), 16h, no YouTube da Pinaúna Editora