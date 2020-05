Cineclube Cine África ganha edição virtual

A Mostra de Cinemas Africanos inicia neste sábado (16) o cineclube Cine África | Em Casa, encontros virtuais para conversar sobre filmes africanos com convidados de todo o Brasil. Agora em formato digital, o projeto segue até julho, com nove sessões (nos três últimos sábados do mês), com filmes do Senegal, Angola, Nigéria, África do Sul, Mali e Mauritânia. Para participar dos encontros gratuitos, os interessados devem se inscrever em mostradecinemasafricanos.com e aguardar instruções para assistir o filme. As sessões acontecem sempre às 16h.

A programação foi montada com base em títulos disponíveis em plataformas de streaming como YouTube e Netflix, todos legendados em português. “Em tempos de pandemia, decidimos realizar o Cine África | Em Casa, com o objetivo de abrir mais um espaço para diminuir a invisibilidade da cinematografia africana no Brasil”, explica Ana Camila Esteves, uma das organizadoras do evento.

O filme Mossane (1996), da cineasta senegalesa Safi Faye, pioneira na realização de longas-metragens no continente africano, abre a programação. A convidada para o bate-papo é a pesquisadora baiana Evelyn Sacramento, especialista na obra de Faye. O projeto é coordenado por Ana Camila Esteves, Jusciele Oliveira e Morgana Gama, três pesquisadoras dos cinemas africanos, que se revezam na curadoria, produção e mediação das conversas.

PROGRAMAÇÃO

MAIO

16/05 - Mossane, de Safi Faye (Senegal,1996) - Drama ‧ 1h45; Convidada: Evelyn Sacramento

23/05 - Moolaadé, de Ousmane Sembène (Senegal, 2004) - Drama ‧ 2h4; Convidado: Márcio Paim

30/05 - Sambizanga, de Sarah Maldoror (Angola, 1972) - Drama ‧ 1h42; Convidada: Renata Dariva

JUNHO

13/06 - Inxeba, de John Trengove (África do Sul, 2017) - Drama ‧ 1h28; Convidado: Lecco França

20/06 - Lionheart, de Genevieve Nnaji (Nigéria, 2018) - Drama ‧ 1h35; Convidada: Marina Gonzaga

27/06 - Yeleen, de Souleymane Cissé (Mali, 1987) - Fantasia/Drama ‧ 1h46; Convidada: Janaína Oliveira

JULHO

11/07 - Félicité, de Alain Gomis (Senegal, 2017) - Drama ‧ 2h9; Convidada: Maíra Zenun

18/07 - Ceddo, de Ousmane Sembène (Senegal, 1977) - Drama/Drama Político ‧ 2h; Convidado: Detoubab Ndiaye

25/07 - Heremakono, de Abderrahmane Sissako (Mauritânia, 2002) - Drama ‧ 1h36; Convidada: Hannah Serrat

