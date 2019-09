City massacra lanterna do Inglês por 8x0 e bate recorde

Incansável, intenso e impiedoso, o Manchester City massacrou o Watford neste sábado ao aplicar a maior goleada da equipe na história do Campeonato Inglês. Com grande atuação do belga De Bruyne e do português Bernardo Silva, o time do técnico espanhol Pep Guardiola fez 8x0 no lanterna, pela sexta rodada, e voltou a vencer na competição.



O massacre do Manchester City diante do Watford representa a segunda maior goleada na história do Campeonato Inglês. O 8x0 deste sábado só fica atrás no geral do triunfo do Manchester United por 9x0 sobre o Ipswich Town, em março de 1995.



Com o passeio em casa, no Etihad Stadium, o Manchester City permanece na vice-liderança com 13 pontos, a dois do líder Liverpool, que, no entanto, ainda entra em campo nesta sexta rodada e pode retomar a vantagem de cinco pontos. Humilhado, o Watford segue na última posição, com apenas dois pontos e ainda sem vencer no campeonato.



A maior goleada do Manchester City na história do torneio nacional, que fez a equipe se recuperar do revés para o Norwich no último jogo, contou com show de Bernardo Silva, autor de três gols, e de De Bruyne, que balançou as redes uma vez e deu duas assistências.



A passeio do Manchester City em casa começou a ser construído logo no primeiro minuto, quando o espanhol David Silva abriu o placar com o tento mais rápido desta edição da competição. Aos 15, o placar já marcava 4 a 0, depois que Agüero fez o segundo de pênalti, Mahrez marcou o terceiro e o Bernardo Silva anotou o quarto do time e o primeiro de seus três na partida.



Na etapa final, o português fez o quinto gol aos quatro minutos e, aos 15, consolidou a sua grande atuação indo às redes mais uma vez. No final, aos 40, De Bruyne, que havia dado duas assistências, coroou a sua grande atuação com um gol. Em grande fase na temporada, o belga chegou à marca de sete passes para gol em seis jogos.



Ederson e Fernandinho, os brasileiros que estiveram em campo pelo Manchester City, tiveram boa atuação e ajudaram a defesa a passar intacta na partida. O goleiro apareceu em intervenção importante no começo da partida e o volante teve atuação segura improvisado como zagueiro ao lado do argentino Otamendi. O atacante Gabriel Jesus não saiu do banco de reservas.