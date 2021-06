Clubes da Série A decidem criar liga para organizar o Brasileirão

Dezenove dos vinte clubes que fazem parte da Série A assinaram nesta terça-feira (15), no Rio de Janeiro, um documento em que concordam em fundar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, que atualmente é feito pela CBF. A informação é do site ge.

O desejo é de organizar a competição a partir do ano que vem. O único clube que não assinou foi o Sport. No entanto, o clube não é opositor da ideia, mas não fez parte já que está sem presidente. Milton Bivar renunciou nesta terça-feira (15) e uma nova eleição ainda não foi marcada.

O documento será entregue em uma reunião realizada nesta tarde, na sede da CBF. Participarão do encontro os clubes e a nova direção da CBF, que tem o presidente interino Antonio Carlos Nunes no lugar de Rogério Caboclo, afastado após denúncia de assédio sexual e moral.

A reunião debaterá ainda outros temas, mas, segundo o ge, a criação da liga é considerada a pauta prioritária. Os dirigentes das equipes querem ter maior participação nas decisões tomadas pela confederação.

De acordo com o estatuto da CBF, há dois tipos de Assembleia Geral. A Administrativa é a que tem os maiores poderes. Por exemplo, toma decisões como destituir o presidente e votar as prestações de contas da entidade. Integram as 27 federações estaduais de futebol.

Já a Assembleia Geral Eleitoral, que só se reúne para escolher o presidente e os vices, tem a participação dos clubes. Mas, ainda assim, eles têm peso menor nas votações. As 27 federações têm peso 3 (portanto, 81), enquanto os votos dos 20 clubes da Série A têm peso 2 (40). Os votos dos clubes da Série B, por sua vez, têm peso 1 (ou seja, 20).

Curiosamente, para a criação da liga, segundo o artigo 24 do estatuto da CBF, é necessário ter a aprovação da Assembleia Geral Administrativa. Ou seja: para tirar o poder das federações estaduais, é preciso ter a aprovação dessas mesmas federações estaduais.