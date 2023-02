COB suspende Wallace por tempo indeterminado após endosso a ameaça de morte a Lula

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) suspendeu o jogador de vôlei Wallace de todas as atividades da entidade até que seu processo acabe. O atleta foi envolvido, nesta semana, em uma polêmica após fazer um post envolvendo o presidente Lula. A informação é do Blog do Octavio Guedes.

Wallace, que é apoiador do ex-mandatário Jair Bolsonaro, postou no Instagram sua presença em um clube de tiro na última segunda. O atleta abriu uma "caixa de perguntas" aos seguidores e um deles perguntou se ele daria um tiro no rosto do atual presidente.

Como resposta, o atleta promoveu uma enquete, perguntando se seus seguidores tomariam essa atitude.

Ney Bello, conselheiro de ética do comitê, repudiou a publicação de Wallace e citou nomes importantes do mundo do esporte para exemplificar seu argumento.

"Roberto Dinamite, Pelé, Maria Lenk, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Todos tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar-se por princípios éticos e morais. Que exemplo é possível extrair de um post como esse que os autos mostraram? Que tipo de exemplo fica para uma geração quando um atleta de alto rendimento confessadamente faz o que os autos dão notícia?", disse.

"Sugerir, perguntar, incitar o uso de armas e, pior, a detonação no rosto da autoridade máxima do país – por nenhuma razão e sob nenhum critério – se amolda ao comportamento esperado, exigido e aguardado de um campeão olímpico", finalizou Ney Bello.

Após gerar a polêmica, Wallace apagou o post algum tempo depois e gravou um pedido de desculpas em seus stories.

O atleta também foi punido do Sada Cruzeiro com afastamento e suspensão por tempo indeterminado.