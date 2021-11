Coca-Cola pagará R$ 2,25 bilhões para família de Kobe Bryant

Prestes a completar dois anos da morte do astro do basquete Kobe Bryant, a família do ex-jogador, que faleceu em um acidente de helicóptero na Califórnia em janeiro de 2020, receberá 2,25 bilhões de reais da Coca-Cola pela compra da Body Armor, empresa de bebidas que Kobe era dono.

O investimento na BodyArmor aconteceu em 2014, quando o atleta desembolsou, na época, 5,6 milhões de dólares (R$ 31,5 milhões) e se tornou o terceiro maior acionista do grupo.

O acordo de compra da marca do ex-Los Angeles Lakers foi anunciado na segunda-feira (1) às 8h24, homenageando os dois números usados por Bryant em sua carreira como atleta.