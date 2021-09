Colégio Anchieta autoriza retorno de turmas completas às salas de aula

O Colégio Anchieta informou que, a partir desta terça-feira (14), retomará as aulas presenciais com turmas completas, sem o esquema de rodízio que estava sendo praticado até a última sexta-feira (10). "Nós estamos cumprindo o novo o protocolo de distanciamento de 1,0m entre as carteiras. Dependendo do tamanho da sala e do número de alunos daquela turma, isso pode representar até 100% de uma sala de aula, por exemplo", diz nota da instituição.

O pronunciamento se refere à publicação do Decreto Municipal Nº 34.414/2021, que autoriza a redução do distanciamento social para 1m. A partir do dia 20 de setembro, no Colégio, as aulas serão presenciais para todos os alunos que optaram por esta modalidade.

A partir desta terça (14), deverão comparecer à escola alunos do 6º e do 7º anos do Ensino Fundamental e da 3ª Série do Ensino Médio. Na quarta (15), os estudantes do 8º e do 9º anos do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio irão às aulas. Na quinta (16), todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio devem comparecer, enquanto a sexta-feira (17) está reservada ao Ensino Médio. Nesta data, os alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental terão aulas e avaliações escolares remotamente.