Colégio e creche da PM abrem inscrições para 2,2 mil novos alunos

As incrições do processo seletivo para entrada de alunos nas 15 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) e da Creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI estão abertas até 18h da sexta-feira (7). Interessados podem se cadastrar no site para o CPM ou para a creche. A escolha é através de sorte.

O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta (30). Ao todo, serão sorteadas 2.203 vagas, sendo 2.169 para as 15 unidades do CPM na Bahia e 34 vagas para a CMEI.

Entre as vagas oferecidas na capital, 70% são destinadas para filhos de militares estaduais, professores e demais servidores públicos civis da PM e da SEC colocados à disposição da unidade de ensino ou creche, e 30% para o público externo. Já no interior do estado, 50% das vagas serão destinadas para filhos de militares estaduais, professores e demais servidores públicos civis da PM e da SEC colocados à disposição da unidade de ensino ou creche, e 50% para o público externo.

O sorteio eletrônico será realizado em 14 de maio, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), às 9h, no bairro de São Marcos, em Salvador. Para dar mais lisura ao processo, o sorteio será acompanhado por pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Secretaria de Educação Municipal, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

A PMBA dispõe de 15 unidades do colégio em todo estado e 12.814 alunos. Além dos cinco colégios na capital (Dendezeiros, Luiz Tarquínio, Ribeira, Lobato e Cajazeiras), os CPM estão distribuídos nas cidades de Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Candeias, Juazeiro, Jequié e Barreiras.