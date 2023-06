Colombiano é detido após assediar e agredir adolescente no Rio Vermelho

Um homem colombiano de 24 anos foi autuado em flagrante por importunação sexual após assediar uma adolescente no bairro do Rio Vermelho. O crime aconteceu na noite de sábado (10), no Largo de Santana.

Segundo informações da Polícia Civil, ele foi contido por seguranças de um bar, após assediar e agredir uma garota de 16 anos. Depois disso, ele foi conduzido à Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por policiais militares.

Ainda de acordo com a polícia, mais detalhes sobre o caso não serão divulgados, em respeito às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não há informações se o colombiano é turista ou morava em Salvador.