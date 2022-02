Com 76% dos votos, Brunna Gonçalves é a quinta eliminada do BBB22

A bailarina e influencer Brunna Gonçalves foi a quinta participante eliminada no paredão do Big Brother Brasil 22, na noite desta terça-feira (22). Ela recebeu 76,18% dos votos. Brunna disputava a permanência na casa com Gustavo, que levou 22,24% dos votos, e Paulo André, que ficou com apenas 1,58% - menor porcentagem até o momento.



Brunna foi parar no paredão após indicação do líder Lucas no último domingo (20). Por conta disso, ela não participou da prova bate-volta.

Nesta segunda-feira (21), durante o Jogo da Discórdia, Brunna entregou o colar de "não vence de jeito nenhum" para Lucas. Logo após o jogo, Lucas, que indicou Brunna, chamou a sister para explicar seus motivos e afirmou não ter tido acesso à ela. A dançarina ouviu, mas também rebateu: "O que não me desceu muito bem foi o fato de usar o mesmo argumento que o Gustavo havia usado", disse.

Paredão

O primeiro integrante do paredão desta semana foi Gustavo, que foi indicado por Brunna após ordem do Big Fone. Na noite de indicações, foi a vez de Brunna, sendo indicada pelo líder Lucas.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma nova dinâmica de votos para formação do paredão e a casa foi dividida em três grupos. Arthur imunizou Natália com o colar do Anjo.

Os grupos para indicação foram Quarto Lollipop, com Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves; Quarto Grunge, com Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo; e Confessionário, com Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel.

O Lollipop indicou Jessilane. O Grunge escolheu Eliezer e o grupo do Confessionário indicou Paulo André. Eles, junto com Gustavo que já havia sido emparedado por Brunna ao atender o Big Fone, disputaram a prova bate e volta. Jessilane e Eliezer conseguiram se dar bem na prova e saíram do paredão.