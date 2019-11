Com Ana Marcela, Salvador receberá finais da maratona aquática

Tetracampeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha se prepara para encarar as águas de Salvador. A baiana confirmou presença nas finais do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas, que acontecerão em Inema entre os dias 16 e 17 de novembro.

Ana Marcela soma cinco vitórias em etapas do Circuito Mundial, duas medalhas de ouro no Mundial de Gwangju (25km e 5km), foi a primeira brasileira a ganhar o ouro das águas abertas nos Jogos Pan Americanos e já está classificada para as olimpíadas de Tóquio 2020 nos 10km. Recentemente, foi eleita a melhor nadadora do mundo em águas abertas pela revista americana Swimming World, a mais importante sobre o esporte. E é ainda finalista ao troféu melhor atleta de 2019 no Prêmio Brasil Olímpico.

Ana Marcela está inscrita nas provas de 5km e 10km do Campeonato Brasileiro. Além dela, as finais da competição e da Copa Brasil terão as presenças dos baianos Allan do Carmo e Victor Colonese e da jovem Arícia Pérée, que busca uma vaga na seleção brasileira adulta.

Os torneios também receberão nadadores internacionais, como o francês Marc-Antoine Olivier, bronze nos Jogos Olímpicos Rio 2016 na prova de 10 km da maratona aquática, e o atleta olímpico Esteban Enderica, do Equador. Há ainda representantes de países como Argentina, Peru e Venezuela.

O torneio servirá como seletiva para o Campeonato Sul-Americano Absoluto da modalidade e é realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), em parceria com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), e apoio da Marinha do Brasil, através do 2º Distrito Naval e Base Naval de Aratu.