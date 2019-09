Com Criolo e Fernanda Montenegro, filme O Juízo estreia em dezembro

Um acerto de contas que leva mais de duzentos anos para se concretizar, não sem muito suspense e mistério, conduz a trama de O Juízo, filme escrito por Fernanda Torres e que chega aos cinemas de todo o país no dia 12 de dezembro.

Ainda sem trailer, o longa já ganhou um cartaz, que destaca os rostos de Fernanda Montenegro, Criolo, Carol Castro, Felipe Camargo e Joaquim Torres Waddington - filho de Fernanda Torres e do diretor Andrucha Waddington, ele faz sua estreia nos cinemas.

O filme conta a história de Augusto Menezes (Felipe Camargo), que está em crise no casamento com Tereza (Carol Castro). Na esperança de colocar sua vida nos eixos, depois de perder o emprego na cidade e sofrer com o alcoolismo, decide mudar-se com a mulher e o filho Marinho (Joaquim Torres Waddington em sua estreia nos cinemas) para uma fazenda herdada do avô.

Mas a propriedade carrega uma história de traição e vingança que pode custar mais caro a Augusto e sua família do que ele imaginava.

Criolo e Kênia Bárbara, dão vida a Couraça e Ana, escravos determinados a se vingar dos antepassados de Augusto, que os traíram no passado. Fernanda Montenegro interpreta a espírita Marta Amarantes, e Fernando Eiras, o psiquiatra Doutor Lauro, além de Lima Duarte como o joalheiro Costa Breves.