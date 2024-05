Terry Crews anuncia luta contra Anderson Silva no Brasil: 'Estou pronto'

O ator Terry Crews, conhecido por seu trabalho em produções como Todo Mundo Odeia o Chris, As Branquelas e Brooklyn-99, anunciou uma luta contra Anderson Silva, o 'Spider', lutador brasileiro conhecido por sua carreira no UFC.

"Anderson Silva, tenho treinado e estou pronto. 15 de junho, vejo você no Brasil. Vamos lá, Anderson Silva. Eu e você, vamos fazer acontecer!", disse o ator em seu perfil no Instagram na tarde deste sábado, 18. O vídeo também foi compartilhado pelo adversário.

No começo de maio, Terry Crews esteve no Brasil para participar de um evento no Mercado Municipal de São Paulo. Recentemente, o lutador foi tema de uma série biográfica, disponível no streaming pelo Paramount+, Anderson Spider Silva.