Com dois gols de pênalti, Estados Unidos bate Espanha na Copa

A seleção dos Estados Unidos sofreu contra a Espanha, mas derrotou as europeias por 2x1 nesta segunda-feira (24), na cidade de Reims, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo feminina da França. Os dois gols das norte-americanas foram marcados pela atacante Megan Rapinoe, ambos em cobrança de pênalti - Jennifer Hermoso chegou a empatar para as espanholas.

A próxima rival dos Estados Unidos será justamente a seleção anfitriã, que no último domingo (23) eliminou o Brasil com a vitória por 2x1 na prorrogação, após empate por 1x1 no tempo normal. O duelo será na sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Quem passar, pegará nas semifinais o vencedor do confronto entre Inglaterra e Noruega.

Atual campeã mundial, a seleção norte-americana tentou logo de cara impor o seu favoritismo. E aos sete minutos já conseguiu um pênalti, que só foi confirmado depois da consulta ao VAR (árbitro de vídeo). Tobin Heath avançou pela esquerda e foi derrubada dentro da área. A capitã Megan Rapinoe bateu com força no canto direito da goleira Sandra Panos e abriu o placar.

Só que a vantagem dos Estados Unidos não durou nem três minutos. Em uma saída de bola atrapalhada, a zagueira Sauerbrunn foi desarmada e, na sobra, a atacante Jenni Hermoso, craque da seleção espanhola, encobriu a goleira Alyssa Naeher, empatando o jogo.

Os Estados Unidos ainda tiveram outras oportunidades de marcar o segundo gol antes do intervalo, mas esbarraram na falta de pontaria. A Espanha também cresceu depois do gol de empate e assustou as norte-americanas.

No segundo tempo, as atuais campeãs mundiais fizeram pressão na busca pelo segundo gol. Aos 14 minutos, a meia Rose Lavelle arriscou um chute de fora de área, mas a bola saiu por cima. No lance seguinte, Guijarro quase marcou o segundo da Espanha em um arremate que passou rente à trave.

O gol da vitória e da classificação dos Estados Unidos saiu aos 31 minutos. Lavelle foi tocada por Torrecilla e caiu dentro da área. Depois de novamente consultar o VAR, a árbitra entendeu que o lance era faltoso e marcou o segundo pênalti para as norte-americanas. Rapinoe bateu de novo no canto direito de Panos, que desta vez foi no lado certo, mas não conseguiu evitar o gol.