Com dois reforços, Vitória terá novo ataque contra o Ituano

O Vitória terá o reforço de dois atacantes e nova formação ofensiva contra o Ituano. Titulares na Série B do Brasileiro, Zé Hugo e Osvaldo estão à disposição para o jogo das 21h30 de sexta-feira (2), no Barradão, pela 10ª rodada. Com eles, o Leão vai brigar para se manter na liderança da competição.

Com 19 pontos, o time baiano tem os outros três integrantes do G4 na cola. Nozorizontino, Vila Nova e Criciúma, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, somam 17 pontos cada.

Zé Hugo está recuperado da inflamação no dente que o tirou dos últimos dois jogos, contra CRB e Avaí. Titular nas sete rodadas iniciais da Série B, ele deve retomar a vaga no ataque, preenchida por Rafinha em ambas as partidas. Válvula de escape de velocidade para o Vitória pelo lado esquerdo do campo, Zé Hugo, 23 anos, tem dois gols marcados na competição.

Osvaldo tem retorno certo. Garçom do time, com seis assistências, e principal destaque rubro-negro na Série B, o atacante de 36 anos é um dos líderes do elenco e só não enfrentou o Avaí porque apresentou um desgaste físico provocado pelos oito jogos como titular que fez em sequência.

No empate em 1x1 com o Avaí, a ponta direita foi feita por outro veterano. Wellington Nem, 31 anos, se destacou e assinou o único gol rubro-negro no jogo. É possível que ele seja mantido no time, já que há uma lacuna na posição mais avançada do meio-campo. A função de armador do time pode ser desempenhada por ele ou pelo próprio Osvaldo, que já jogou assim em outras oportunidades.

A camisa 10 rubro-negra é de Giovanni Augusto, mas ele já não a usa há quatro jogos. O meia até está recuperado da lesão na panturrilha e iniciou essa semana atividades em campo, mas ainda não está liberado para jogar. Escalado como titular em duas partidas, Thiago Lopes não agradou e perdeu espaço. Gegê e Diego Torres também são opção, mas nunca apareceram no onze inicial na Série B. Matheusinho, contundido no joelho, está fora.

No jogo contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o técnico Léo Condé abriu mão dessa posição e optou por escalar o time com três zagueiros, tendo apenas os volantes Marco Antônio e Rodrigo Andrade no meio-campo. Diante do Ituano, a tendência é que o técnico volte para o esquema tático anterior, sacando um dos zagueiros. João Victor deve ficar como opção no banco.

Santiago Tréllez deve continuar como referência na área, já que Léo Gamalho ainda se recupera da torção no tornozelo. Com isso, existe a possibilidade do quarteto ofensivo rubro-negro ser formado por Osvaldo, Wellington Nem, Santiago Tréllez e Zé Hugo.