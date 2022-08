Com estágios em alta, empresas investem em seleções humanizadas para profissionais em formação

Um estudo inédito apresentado pelo Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE mostrou que, até o final desse ano, haverá um aumento da ordem de 13,3% no número de estagiários. A projeção para 2023 é de crescimento também, mas com menor fôlego, cerca de 8,3%.

Mais do que ampliar o processo de educação profissional e formar o futuro quadro funcional, os programas de estágio estão ampliando a atuação e começam a desenvolver ações que contribua para o mercado em geral, através de retornos personalizados, análise e orientação sobre o aprimoramento do desempenho em outras oportunidades.

Segundo o levantamento, atualmente, o país conta com um contingente de 707.903 estagiários e a concentração está no Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo. Seguido pela região Nordeste. Para chegar nesse índice, foi desenvolvida uma metodologia capaz de identificar o estagiário dentro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD.

Retomada

Associada e Parceira da Gestão da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA), a Gerente Regional do Nube - Estagiários e Aprendizes Evelyn Viegas explica que esse período é marcado pela retomada do mercado e das matrículas no pós-férias de Julho. “Além das empresas retomarem com força suas atividades para fechar o ano com alta produtividade e resultados, muitos estudantes que não conseguiram iniciar os estudos no começo do ano, ingressam nas universidades em agosto”, esclarece.

Evelyn Viegas destaca o retorno das atividades econômicas como um fator determinante para o aumento de vagas de estágio em todo o Brasil e no Nordeste em particular (Foto: Divulgação)

Ela ressalta que o estágio, além de ser um grande patrocinador e incentivador da educação no Brasil, permite que os estudantes obtenham conhecimento prático em suas áreas de estudo. “Para as empresas, o maior benefício de contratar estagiários é ter em seu quadro pessoas que estão atualizadas e conectadas com as tendências e novidades de suas áreas, além da possibilidade de moldar os futuros profissionais da empresa, já que normalmente são pessoas em início de carreira e sem vícios de empregos anteriores”, pontua.

A diretora de Desenvolvimento Organizacional da Braskem Camila Fossati destaca que, como a Braskem está empenhada em promover um ambiente de trabalho cada vez mais diversificado e inclusivo, o Programa de Estágio é uma excelente oportunidade para impulsionar a contratação de pessoas de grupos sub-representados.

Camila Fossati reforça que os programas de estágio precisam contribuir com a inclusão e a diversidade, a exemplo do que ocorre na Brasken (Foto: Divulgação)

Para tanto, a companhia estabeleceu para este ano a meta mínima de contratação de 50% de mulheres, 45% de pessoas negras e 5% de pessoas com deficiência. “Já para o estágio técnico, a meta é contratar 50% de mulheres e 45% de pessoas negras. Nosso intuito é potencializar o desenvolvimento de grupos sub-representados, que historicamente foram privados de oportunidades e acessos”, afirma Camila.

Para Patrícia Guerreiro, Gerente de RH da Continental Pneus, a seleção humanizada é focada na pessoa, e não apenas no preenchimento das vagas. "Nosso olhar é voltado para todos os candidatos, mesmo os que não vão integrar nossa equipe. Por isso, compartilhamos conhecimento para que possam sair do processo seletivo melhores do que entraram. Essa é uma forma de contribuir com o mercado, gerando valor e riqueza para toda sociedade", pontua.

Patrícia Guerreiro destaca que os programas da Continental vislumbram uma capacitação capaz de ajudar os candidatos a encontrarem outras oportunidades (Foto: Divulgação)

Experimentações

Estagiário de Relações Institucionais da Braskem, Robert Romão, 22 anos, começou a estagiar na empresa há um ano e sete meses. Ele diz que estagiar na Braskem é uma experiência única, desafiadora e que traz muitos aprendizados valiosos. “Trabalhando com o time de Relações Institucionais, tive o privilégio de conhecer outras cidades e realidades diferentes, adquiri e aprimorei habilidades profissionais e emocionais, saí da zona de conforto e, acima de tudo, amadureci muito como profissional”, reconhece.

Robert Romão reconhece que o estágio pode ser desafiador para quem não tem familiaridade com as atividades práticas, mas diz que vale a pena (Foto: Divulgação)



Nesse período, Robert percebeu que todos os conhecimentos adquiridos ao longo da vida importam. “Para solucionar uma demanda, tenho ideias que surgem dos estudos teóricos da universidade aliados a algo que aprendi numa conversa com amigos ou numa aula da época da escola, por exemplo”, afirma.

Para quem for buscar estágio, ele sugere que não tenha receio de opinar e participar das discussões ou de errar. “O estágio é, geralmente, a fase da carreira na qual mais temos liberdade para arriscar e inovar, faça isso! No início pode ser difícil, principalmente para quem não tem experiência prática, mas logo os processos do mundo do trabalho tornam-se menos complicados e tudo flui como tem que fluir”, sugere. Para ele, é fundamental ser autêntico e respeitoso consigo mesmo e com os demais. “Seja sempre você e questione tudo, seja curioso!”, completa.

Bacharelanda em Administração pela Universidade Salvador, Rayra Oliveira, 22 anos, está há 10 meses na Continental e diz que participou do processo seletivo através da Gupy (plataforma de recrutamento e seleção). “Fiz parte de uma atividade dinâmica, clara, e super acolhedora. Se tornou uma experiência única por tanto conhecimento e trocas agregadas”, rememora.

Rayra Oliveira recomenda a realização de estágio pela perspectiva de crescimento que a atividade oferece ao estudante (Foto: Divulgação)

Para ela, no programa, o aprendizado a todo momento é de grande valia e extremamente enriquecedor. “O jovem, ao ingressar no mercado de trabalho, busca aplicar na prática, aquilo que aprende na sala de aula durante sua formação, e nada melhor do que estar em uma organização que lhe oferece total liberdade. Aqui na Continental o conhecimento sempre é abundante, e é isso que nos move para o futuro”, garante.

Vagas na Bahia

A própria Braskem iniciou o processo de inscrições para o Programa de Estágio 2023. São oferecidas mais de 370 vagas, das quais 68 para a Bahia, sendo 51 de nível superior e 17 para curso técnico. Os interessados podem se inscrever entre 15 de agosto e 12 de setembro pelo site https://www.braskem.com.br/carreira.

Na Bahia, 57 vagas são para trabalhar em Camaçari e 11 para Salvador. Também há oportunidades para São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas. O Programa de Estágio da Braskem tem duração de um a dois anos, com início a partir de janeiro de 2023.

A Continental Pneus também está com programa de estágio aberto para o Polo Industrial de Camaçari. São 30 vagas abertas para os níveis técnico e superior, oferece conteúdos formativos durante todas as etapas da seleção com orientações de como participar de uma entrevista e dinâmica de grupo, além de outras dicas de comportamento.

Interessados no Programa de Estágio da Continental Pneus podem se inscrever até 4 de setembro pela plataforma Gupy (conti.gupy.io). As oportunidades são para atuar nas áreas de relações humanas, manutenção, produção, controladoria, financeiro, comunicação, produto, tecnologia da informação, segurança do trabalho, logística e compras.

As vagas serão preenchidas até janeiro de 2023, com contratos de dois anos e jornadas de trabalho de segunda a sexta-feira. Além da bolsa auxílio, os estagiários têm direito a assistência médica e odontológica, seguro de vida, transporte fretado, refeitório, fisioterapia e massoterapia no local, cesta de Natal e kit escolar.