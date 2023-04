Com festa no BBB 23, Vult inaugura o 'Salão da Dona Vult'

O Salão da Dona Vult, projeto da marca brasileira, fez sua primeira parada e inauguração na festa do último dia 12 de abril no ‘Big Brother Brasil’. A ativação, desenvolvida em parceria com a Globo e a AlmapBBDO, trouxe para o programa a estética de salões de bairro.

O truck itinerante em formato de salão de beleza pegará estrada e levará a mesma experiência dos brothers e sisters para perto de suas consumidoras. Na ativação foi possível conhecer e experimentar os produtos com a exclusiva e inovadora tecnologia Real Color, que também foram lançados na festa do BBB. A novidade garante alta performance e pigmentação a um preço justo. Com o conceito "cores reais para peles reais", Vult desenvolveu produtos que se adaptam a diversos tons de pele sem mudar a tonalidade do produto

Para reforçar o apoio ao trabalho das mulheres periféricas, Vult vem proporcionando às maquiadoras formadas no projeto social da marca, o 220 Vults, a experiência de trabalharem com grandes artistas e celebridades. A atração da festa, a cantora Ivete Sangalo, foi convidada pela marca para cantar o jingle do vídeo de campanha e, para completar, teve sua maquiagem assinada por uma maquiadora formada no projeto de profissionalização

No Salão Itinerante da Dona Vult é possível também inscrever-se nas novas turmas do projeto, que para o ano de 2023 lançou uma super meta de formar 19 mil profissionais em parceria com o Empreendedoras da Beleza.

Vult apresentou seu novo posicionamento de marca no último ano, com o seu manifesto 'Voa que o mundo é seu', e vêm realizando movimentos de apoio às carreiras femininas. Sobre o caminho que Vult vem traçando, Giovana Orlandeli, Gerente Sênior de Branding, se orgulha de estar à frente da marca trendsetter de beleza.

"Desde que chegou ao Grupo Boticário em 2018, Vult vêm se tornando a marca que está presente no 'corre' da mulher brasileira. Desde os seus produtos de alta performance e preço acessível, até iniciativas que impulsionam sonhos e incentivam o orgulho próprio de mulheres periféricas. Estar em rede nacional levando o posicionamento da marca e dando visibilidade ao trabalho dessas mulheres é o que move o propósito de Vult. Com o Salão da Dona Vult, além de retratarmos a realidade dos salões de bairro, também reforçamos a importância desse espaço de trabalho dessas mulheres empreendedoras, maquiadoras e manicures. É por elas que trabalhamos e é delas que sentimos orgulho"

Para Camilla Massaria, VP de Atendimento da AlmapBBDO, a ação como um todo foi pensada com foco em uma entrega sólida na comunicação. “Criamos uma troca com a periferia. Não foi só mais uma festa do reality, na verdade, levamos a potência da periferia para rede nacional, e devolvemos com uma vivência dentro das comunidades”, conclui.