CLIMA DE ROMANCE

Dois meses após divórcio, Val Marchiori assume novo namorado: 'Gosto de novidade e reencontro'

Nesta quinta-feira (30), Val publicou uma foto com o novo namorado, Amilton Augusto

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 16:51

Val Marchiori e Amilton Augusto Crédito: Reprodução/ Instagram

Apenas dois meses após o fim do casamento com o empresário Thiago Castilho, a socialite Val Marchiori assumiu publicamente em suas redes sociais um novo romance. Nesta quinta-feira (30), Val publicou uma foto com o novo namorado, Amilton Augusto.

"Nunca tive dúvidas que você chegaria. Nos meus sonhos mais intensos, sonhava com você, com cada detalhe, com cada momento. Vivi cada dia sabendo que chegaria o dia de nos reencontrarmos. Mais uma vez tive a prova de que Deus me surpreende todos os dias", disse a socialite na legenda da publicação. "Você é meu maior presente, com gosto de novidade e de reencontro. Hoje sonho com o que ainda viveremos e você faz parte de todos os meus dias, presente e futuro! Te amo", completou.

Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a nova relação de Val. "O gatilho mais rápido do oeste hahahaha gosto assim. Sejam felizes!", comentou uma seguidora. "Esse povo ama com tanta facilidade, que eu tenho tenho dúvidas que eles não amam nem a si mesmo!! Quem deixa de amar uma pessoa que viveu anos em um mês? Me poupe de tanta hipocrisia", criticou outra internauta.